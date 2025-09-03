Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
4 кита стройности от Алана Арагона: откройте дверь к идеальной фигуре
Влажность, грибок и грызуны: как защитить урожай в погребе от трёх главных угроз
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу

Сидерат, который работает лучше удобрений, но только при правильном уходе

Садоводство

Масличная редька — не просто очередное растение на огороде, а настоящий помощник для почвы. Но её польза заметна лишь при грамотном уходе и правильной заделке.

Редька
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Редька

Чем ценна масличная редька

  • Рыхлит почву. Корни уходят глубоко, разбивают плотные слои и улучшают доступ воздуха и влаги.
  • Сохраняет питательные вещества. Корни удерживают нитраты, не позволяя им вымываться.
  • Защищает от болезней и сорняков. Растение выделяет вещества, угнетающие нематод и патогенные микроорганизмы.
  • Обогащает органикой. Быстро наращивает зелёную массу, из которой формируется гумус.
  • Сохраняет влагу и предотвращает эрозию. Листва и корни удерживают землю и воду.
  • Универсальна. Подходит и как сидерат, и как кормовая культура, и для компоста.

"Я бы не назвала редьку самым эффективным сидератом. Фацелия богаче по составу, но редька работает не хуже горчицы или ржи. Главное — правильно её использовать", — отмечает садовод Светлана Самойлова.

Когда и как сеять

Весной редьку удачно вырастить можно только в южных регионах. В средней полосе и на севере времени не хватает: почва прогревается слишком поздно. Зато летний и осенний посевы — идеальный вариант.

"Лучше всего сеять редьку в июле после уборки лука. К сентябрю она наберёт массу и успеет уйти в почву до морозов", — поясняет Самойлова.

Срок вегетации — около полутора месяцев. Для одной сотки нужно 150-200 г семян. Глубина заделки — 2-3 см, расстояние между рядами — 30-35 см. Полив удобнее проводить шлангом с распылителем, а подкормки — настоем травы, навоза или биогумуса.

Как правильно заделывать ботву

Оставлять ботву на зиму бесполезно — она быстро превращается в сухую солому. Чтобы зелёная масса сработала, её нужно заделывать в почву на глубину полштыка-штыка лопаты.

"Это основная цель сидератов — не просто прикрыть землю, а накормить её. Чтобы ускорить процесс, полейте грядку настоем травы и накройте плёнкой на пару недель", — советует Самойлова.

Севооборот и совместные посевы

Редька относится к крестоцветным, как капуста и редис. Поэтому сразу после неё их лучше не сажать, чтобы не истощить почву. Зато для томатов, перцев, бобовых и корнеплодов редька станет отличным предшественником.

Хорошо работает и совместный посев с рожью, овсом или горчицей. Но важно учитывать сроки созревания: если один сидерат готов к заделке, а другой нет, пользы мало, сообщает URA.RU.

Уточнения

Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.