Сидерат, который работает лучше удобрений, но только при правильном уходе

Масличная редька — не просто очередное растение на огороде, а настоящий помощник для почвы. Но её польза заметна лишь при грамотном уходе и правильной заделке.
"Я бы не назвала редьку самым эффективным сидератом. Фацелия богаче по составу, но редька работает не хуже горчицы или ржи. Главное — правильно её использовать", — отмечает садовод Светлана Самойлова.
Весной редьку удачно вырастить можно только в южных регионах. В средней полосе и на севере времени не хватает: почва прогревается слишком поздно. Зато летний и осенний посевы — идеальный вариант.
"Лучше всего сеять редьку в июле после уборки лука. К сентябрю она наберёт массу и успеет уйти в почву до морозов", — поясняет Самойлова.
Срок вегетации — около полутора месяцев. Для одной сотки нужно 150-200 г семян. Глубина заделки — 2-3 см, расстояние между рядами — 30-35 см. Полив удобнее проводить шлангом с распылителем, а подкормки — настоем травы, навоза или биогумуса.
Оставлять ботву на зиму бесполезно — она быстро превращается в сухую солому. Чтобы зелёная масса сработала, её нужно заделывать в почву на глубину полштыка-штыка лопаты.
"Это основная цель сидератов — не просто прикрыть землю, а накормить её. Чтобы ускорить процесс, полейте грядку настоем травы и накройте плёнкой на пару недель", — советует Самойлова.
Редька относится к крестоцветным, как капуста и редис. Поэтому сразу после неё их лучше не сажать, чтобы не истощить почву. Зато для томатов, перцев, бобовых и корнеплодов редька станет отличным предшественником.
Хорошо работает и совместный посев с рожью, овсом или горчицей. Но важно учитывать сроки созревания: если один сидерат готов к заделке, а другой нет, пользы мало, сообщает URA.RU.
Уточнения
Ре́дька (лат. Ráphanus) — по современной классификации монотипный ботанический род c единственным видом однолетних травянистых растений Редька дикая (Raphanus raphanistrum) семейства Капустные (Brassicaceae).
