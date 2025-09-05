Три шага осенью, которые отделяют сладкий урожай клубники от пустых грядок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Клубника — одна из самых любимых ягод, но и одна из самых уязвимых культур. Болезни и вредители способны свести на нет усилия садовода, а если не позаботиться о защите осенью, весной растения встретят сезон ослабленными. Осенняя обработка клубники — это залог здоровых кустов и богатого урожая в следующем году.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Почему важно обработать клубнику осенью

Вредители и возбудители болезней прекрасно зимуют в растительных остатках и верхнем слое почвы. Уже весной они атакуют молодые листья и цветоносы, замедляя рост и снижая урожайность. Осенняя профилактика разрушает этот цикл: растения входят в зиму здоровыми, а весной начинают активно развиваться.

Этапы ухода за клубникой

Первое, что рекомендуют делать специалисты, — удалить старые и больные листья. Вместе с ними убирают большую часть патогенной микрофлоры. Затем грядки посыпают древесной золой. Она работает как лёгкое удобрение и одновременно отпугивает слизней.

Следующий шаг — полив кустов слабым розовым раствором марганцовки. Он обеззараживает почву, уничтожает грибки и предупреждает появление гнили.

Если летом на растениях были замечены клещи или другие вредители, осенью проводят обработку биопрепаратами. Такие средства эффективны против насекомых, но безопасны для почвы, дождевых червей и человека.

Борьба с болезнями

Наиболее распространённые угрозы для клубники — серая гниль, пятнистости и антракноз. Для профилактики используют препараты на основе сенной палочки (сенной бациллы). Обработку проводят вечером или в пасмурную погоду: солнечный свет снижает активность бактерий.

Когда проводить обработку

Все процедуры выполняют после завершения плодоношения и уборки ягод, но до наступления устойчивых заморозков. Это даёт растениям время восстановиться и впитать необходимые вещества. Если пропустить осенний уход, патогены и вредители благополучно перезимуют, а весной садоводу придётся тратить гораздо больше усилий на лечение.

Зола как удобрение

Древесная зола — универсальное средство для подкормки клубники. Её можно применять и в период цветения. Для этого в ведре воды разводят 2 кг золы и 1 литр 9%-го уксуса. Раствор настаивают час, затем тщательно перемешивают. Перед применением литр концентрата разбавляют в 10 литрах воды. Под каждый куст выливают по 0,5-1 литра раствора на влажную почву.

Секрет этого удобрения прост: кальций, содержащийся в золе, плохо усваивается в чистом виде, но под действием уксуса переходит в доступную для растений форму.

Осенняя обработка клубники — это комплекс мер: обрезка листьев, внесение золы, обеззараживание почвы и защита от вредителей биопрепаратами. Такие простые шаги помогают растениям перезимовать без потерь и весной порадовать мощным ростом и сладкими ягодами.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Цены в гостиницах рванули вверх: готовимся к рекордным тратам в бархатный сезон
