Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Садоводство

Осень — время заботы о будущем урожае. После активного плодоношения деревья и кустарники сильно истощаются, и если вовремя не восполнить запасы питательных веществ, следующей весной можно остаться без ягод и фруктов. Правильная подкормка осенью помогает растениям восстановить силы, подготовиться к морозам и заложить почки для будущего урожая.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя подкормка деревьев груши

Какие удобрения нужны осенью

Главный упор делают на калий и фосфор. Они укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и стимулируют закладку плодовых почек. Азот вносить нельзя — он провоцирует рост зелени и мешает подготовке к зиме.

Подкормка яблонь и груш

У этих деревьев корни расположены глубоко, поэтому гранулы просто рассыпать по поверхности малоэффективно. Делают лунки глубиной 20-25 см по периметру кроны. Для взрослого дерева нужно около 7-8 углублений, для молодого — 3-4. В каждое кладут по ложке суперфосфата и сульфата калия, затем закапывают и поливают.

Сливы, вишни и черешни

Для косточковых деревьев дозу рассчитывают по площади кроны. В среднем на 1 кв. м требуется около 5 ложек суперфосфата и 3 ложки сульфата калия. Удобрения равномерно распределяют по приствольному кругу и заделывают перекопкой. Такая подкормка укрепляет корни и помогает дереву легко перенести морозы.

Смородина

Эти кусты особенно нуждаются в питании. В октябре под каждый вносят смесь: 3 ложки суперфосфата и 1 ложку сульфата калия. Удобрения распределяют в отверстиях, сделанных вилами вокруг куста. В ноябре добавляют органику — перегной или кухонные отходы. За зиму они перегнивают, а весной служат отличной подкормкой.

Крыжовник и айва японская

В октябре достаточно 2 ложек суперфосфата и 1 ложки калийной соли на куст. Почву вокруг предварительно очищают и рыхлят. В ноябре полезно внести разведённый коровяк или куриный помёт. Дополнительно можно добавить золу — она укрепит растения и защитит от болезней.

Малина

У малины поверхностная корневая система, поэтому ей сложнее пережить морозы. После обрезки и уборки земли вокруг вносят жидкую подкормку: в литре воды разводят по 3 ложки суперфосфата и древесной золы. Этого достаточно для одного куста.

Облепиха

Этой культуре достаточно одной подкормки раз в 2-3 года. Осенью в рыхлую почву вносят 3 ложки суперфосфата, сверху раскладывают перегной и присыпают золой.

Актинидия и лимонник

Чтобы лианы радовали урожаем, их удобряют ежегодно. В конце сентября под каждое растение вносят по ложке суперфосфата и калийного удобрения, затем хорошо поливают.

Осенняя подкормка — обязательный этап ухода за садом. Она помогает растениям восстановиться, легче перенести зиму и сформировать почки для следующего урожая. Потратив немного времени осенью, садоводы обеспечивают себе богатый урожай летом.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

