Не защитите сад осенью — весной рискуете потерять все плодовые деревья и молодые саженцы

Осенью садоводы задумываются не только о сборе урожая, но и о подготовке сада к зиме. Одна из главных задач этого периода — защита деревьев от грызунов. С наступлением холодов мыши, зайцы и водяные крысы начинают активно искать пищу и часто повреждают кору плодовых деревьев. Это приводит к нарушению сокодвижения, ослаблению растений и даже их гибели. Чтобы весной сад порадовал здоровыми деревьями, важно заранее принять комплекс мер.

Механические способы защиты

Самый надёжный вариант — создать для грызунов физический барьер. Вокруг стволов устанавливают металлическую или пластиковую сетку с мелкой ячейкой, заглубляя её в землю, чтобы мыши не могли подкопаться. Для индивидуальной защиты используют обмотку из мешковины, спанбонда или садовой ленты. Популярен и простой способ — пластиковые бутылки, разрезанные и надетые на ствол. Ещё один природный вариант — лапник: ветви ели или сосны фиксируют иголками вниз, создавая колючую преграду.

Химические и отпугивающие методы

Эффективна побелка с добавлением карболовой кислоты или медного купороса. Резкий запах делает кору непривлекательной для вредителей. В продаже есть ультразвуковые отпугиватели, которые безопасны для людей и животных, но вызывают дискомфорт у грызунов. В качестве самодельных отпугивателей садоводы используют жестяные баночки, шуршащие пакеты. Ядовитые приманки применяют крайне редко и только в закрытых контейнерах, чтобы исключить риск для птиц и домашних животных.

Народные средства

Садоводы часто прибегают к проверенным методам: к стволу привязывают тряпки, смоченные дегтём, нафталином или креолином. Также важно убирать растительные остатки, ботву и сухую траву, где мыши могут устроить гнёзда. Перекопка приствольных кругов разрушает норы. Дополнительно можно высаживать растения, запах которых не переносят грызуны: чернокорень, бузину, полынь, ромашку или пижму.

Молодые деревья: особая защита

Саженцы особенно уязвимы. Для них строят каркас из кольев и обтягивают сеткой или спанбондом, создавая полноценное укрытие. Корневую шейку окучивают землёй или смесью с золой и опилками, обработанными креолином. Важно избегать материалов, не пропускающих воздух: плёнка и рубероид могут привести к выпреванию коры.

Если дерево пострадало

Небольшие повреждения зарастают сами, но глубокие раны зачищают, дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом. Если кора повреждена по кругу, помогает только прививка мостиком, выполняемая весной. После любых повреждений дереву нужен усиленный уход: регулярный полив, подкормки и мульчирование.

Надёжная защита сада от грызунов строится на сочетании методов: механических, химических и профилактических. Важно действовать именно осенью — тогда весной деревья встретят новый сезон здоровыми и сильными.

