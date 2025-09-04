Участок под бассейном не безнадёжен: трава оживает быстрее, чем думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Газон под надземным бассейном почти всегда страдает: трава желтеет, теряет плотность и выглядит мёртвой. Но это не приговор. При грамотных действиях участок вполне способен восстановиться и снова стать зелёным. Главное — понять, почему трава увядает, и вовремя принять меры.

Пятно от бассейна на газоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пятно от бассейна на газоне

Почему трава гибнет под бассейном

Чтобы оставаться здоровым, газону нужны свет, воздух и влага. Когда на лужайке стоит бассейн, трава оказывается лишена этих трёх жизненно важных факторов. Вода давит на грунт, почва уплотняется, а воздух перестаёт циркулировать. Корни постепенно задыхаются, и зелёный ковёр превращается в желтое пятно. Чем дольше стоит бассейн, тем сложнее восстановить газон. Однако корни часто остаются живыми и при правильном уходе способны снова дать ростки.

Первые шаги после демонтажа бассейна

Убирать бассейн лучше не откладывать, а сразу переходить к восстановлению. Начинают с рыхления: участок аккуратно сгребают и при необходимости проходят садовым скарификатором или когтями, чтобы разрушить корку почвы. После этого землю обильно поливают, возвращая ей влажность и активизируя полезные микроорганизмы. Если есть сомнения в живости корней, можно слегка поцарапать почву: появившиеся белые нити укажут, что трава ещё жива и способна возродиться.

Когда нужен новый посев

Если участок выглядит полностью мёртвым, придётся пересевать газон. Лучшее время для этого — осень: почва ещё тёплая, дожди идут регулярно, а молодая трава не страдает от жары. Для посева землю рыхлят граблями, затем равномерно распределяют семена подходящей смеси и слегка прикрывают их слоем почвы. Дальше остаётся следить за влажностью — полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. Уже через 3-4 недели появляются первые нежные ростки.

Уход за новым газоном

Как только трава приживётся, ей нужен бережный уход. Первая стрижка должна быть щадящей: лезвия не опускают слишком низко, чтобы не ослабить новые корни. Удобрения с азотом помогут ускорить рост и вернуть ярко-зелёный цвет. Полив стоит делать часто, но в умеренных количествах. Иногда полезно оставлять траву чуть длиннее обычного — так она лучше защищает почву от пересыхания.

Ошибки, которых лучше избегать

Частая ошибка садоводов — попытка восстановить газон в разгар жары: семена плохо всходят, а ростки быстро сгорают на солнце. Равным образом губительны нерегулярный полив и слишком короткая стрижка. И ещё одна важная деталь: не устанавливайте бассейн в одном и том же месте каждый год. Если нагрузка повторяется на одном участке, трава истощается и перестаёт восстанавливаться.

Вернуть газону жизнь после бассейна можно. Немного терпения, регулярный уход, своевременный посев — и участок снова будет радовать густой зеленью. Самое ценное в этом процессе то, что результат виден довольно быстро, а усилия полностью окупаются.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами. Травы имеют листья и стебли, отмирающие в конце вегетационного периода на поверхности почвы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
