Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни

3:27
Садоводство

Осень вовсе не обязательно должна быть скучной и серой. Даже в самый дождливый сезон сад может пестрить яркими красками, если правильно подобрать многолетники. Их можно высаживать на клумбах, в горшках, альпинариях или даже в тенистых уголках сада. А главное — эти растения не требуют сложного ухода и гарантируют череду цветения вплоть до ноября.

Астры
Фото: en.wikipedia.org by Self-photographed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Астры

Рудбекия — солнечный акцент

С мая и почти до ноября рудбекия радует крупными жёлтыми цветками, которые особенно эффектно смотрятся в массивах. Популярные сорта "Гольдштурм" или "Маленькая золотая звезда" выделяются яркой серединкой тёмного цвета. Растение любит солнечные участки или лёгкую полутень, предпочитает свежую и хорошо дренированную почву. Рудбекии ценят пчёлы и другие медоносные насекомые, поэтому они не только украсят сад, но и привлекут опылителей. Их можно выращивать и в горшках, сочетая, например, с астрами или солидаго.

Эхинацея — яркая палитра оттенков

Эхинацея способна стать главным украшением сада благодаря широкой гамме цветов: белых, розовых, красных, жёлтых и лиловых. Цветение продолжается с июня по октябрь. При посадке стоит выбирать солнечные участки и рыхлую почву. Несмотря на то, что кусты достигают 70 сантиметров в высоту, в подвязке они не нуждаются. Эти цветы хорошо смотрятся в бордюрах, клумбах и контейнерах, а также становятся отличным дополнением к букетам вместе с рудбекиями или розами.

Астры — символ осени

Осенние астры (dumosus, novae-angliae, novi-belgii и другие виды) — настоящая находка для тех, кто хочет продлить сезон ярких красок до ноября. Их небольшие звёздчатые цветки лиловых, розовых и фиолетовых оттенков создают нежное облако на клумбе. Эти растения выносливы, легко растут как в открытом грунте, так и в горшках, не требуя особого ухода. Достаточно лишь обрезать их в конце сезона и мульчировать почву, чтобы сохранить влагу. Астры особенно ценят солнечные места, но способны переносить и лёгкую тень.

Японские анемоны — поэзия сада

Японские анемоны придают саду лёгкость и изящество. Цветут они с конца лета и до первых холодов, радуя белыми и розовыми соцветиями. Среди популярных сортов — "Онорин Жобер", "Принц Генрих", "Вихрь". Эти растения прекрасно чувствуют себя в тенистых уголках, на клумбах и в бордюрах. Они выдерживают как летнюю жару, так и зимние холода, особенно если осенью замульчировать почву и добавить компост.

Несколько советов

Выбирая многолетние растения, садоводы получают долговременный результат: цветение будет радовать не один год. Через 2-3 сезона кусты можно делить и рассаживать, чтобы увеличить количество любимых сортов.

Яркие рудбекии, нежные анемоны, палитра эхинацей и облака астр — вместе они создадут сад, который будет украшать участок до самых заморозков.

Уточнения

Ноя́брь — одиннадцатый месяц Григорианского календаря. Девятый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
