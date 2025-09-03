Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Огурцы — одна из самых любимых культур на огороде. В начале лета они растут особенно активно: зелёные плети быстро развиваются, цветут и радуют обильным урожаем. Но ближе к августу ситуация меняется: растения начинают слабеть, листья желтеют, а грибковые болезни способны за короткое время погубить весь труд. Чтобы продлить плодоношение и собрать максимум хрустящих огурчиков, важно учитывать несколько ключевых моментов.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Сорт и устойчивость к болезням

Одним из решающих факторов всегда остаётся выбор сорта. Лучше всего подбирать те разновидности, которые хорошо чувствуют себя в климате конкретного региона и имеют устойчивость к грибковым заболеваниям. Даже при хорошем уходе болезни способны за несколько недель уничтожить урожай, поэтому профилактика начинается с семян.

Почва и питание

Подготовка грядок начинается ещё до посадки. Почву известкуют, обогащают органикой и стараются сделать максимально питательной. В течение сезона для подкормки можно использовать как промышленные удобрения вроде "Кристалла", так и натуральные растворы. Отлично работают настой крапивы и куриный помёт — оба средства обязательно разводят водой, чтобы не обжечь корни.

В жаркие месяцы растения особенно чувствительны к засухе. Недостаток влаги приводит к тому, что огурцы быстро желтеют и становятся горькими. Полив проводят только под корень, избегая попадания воды на листья, чтобы снизить риск заболеваний.

Уход за грядками

Огуречные плети требуют аккуратного обращения. Окучивать растения можно лишь слегка, чтобы не повредить корневую систему. Очень важно следить за чистотой грядок и своевременно убирать сорняки, которые забирают питательные вещества.

Для формирования правильной формы плодов и сохранения урожайности применяют прищипывание: у растений удаляют нижние листья, направляя силы на развитие плодов. Подвязка на опору помогает сделать кусты более "воздушными" и защищает их от болезней.

Сбор урожая

Чтобы стимулировать новые завязи, огурцы нужно снимать регулярно. Солёные сорта собирают каждые два-три дня, салатные — чуть реже. Те плоды, которые оставляют на семена, выдерживают до полного пожелтения, а затем дают им дозреть и извлекают семена.

Если огурцы вовремя не собрать, растение тратит силы на созревание семян и хуже плодоносит. Поэтому ранний и частый сбор — главный секрет обильного урожая.

Как бороться с проблемами

Пожелтение листьев не всегда означает конец сезона. Часто после спада жары и при достаточном поливе растения вновь дают хорошие плоды. Если же огурцы желтеют и сохнут с верхушки, причина кроется в недостатке азота. В таком случае поможет подкормка аммиачной селитрой или мочевиной.

Грибковые заболевания лучше предупреждать, чем лечить. Для этого применяют профилактическое опрыскивание и не допускают переувлажнения листьев.

Хранение урожая

Огурцы лучше всего употреблять свежими или сразу перерабатывать. Но если положить их в прохладное помещение, они могут оставаться упругими и хрустящими до двух недель.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
