Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу

Начало осени — пора сбора урожая. Но многие садоводы сталкиваются с неприятностью: яблоки начинают гнить, ещё не успев дозреть. Чаще всего виновата монилиоза, или плодовая гниль. Эта грибковая болезнь быстро захватывает дерево и способна уничтожить урожай за считаные недели.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яблоня

Как распознать болезнь

Сначала на плодах появляются коричневые пятна. Постепенно они увеличиваются, покрывая яблоко целиком, а затем появляются светлые круги — споры грибка. Листья начинают буреть, а заражение переходит на соседние плоды и целые ветви. Под угрозой не только яблони, но и груши, сливы, айва, абрикосы.

Что делать с заражёнными яблоками

Если гниль уже появилась, первым делом нужно убрать все поражённые плоды и обрезать заражённые ветви. Опавшие листья тоже стоит собрать и уничтожить. Хранить заражённые яблоки вместе со здоровыми нельзя — они быстро испортят весь запас.

Когда начинать лечение

Важно помнить: пока яблоки висят на дереве, использовать препараты нельзя — плоды станут непригодными для еды. Лечение проводят только после сбора урожая. До этого помогает лишь санитарная обрезка.

Чем обработать дерево

После опадания листвы сад опрыскивают фунгицидами от монилиоза — строго по инструкции. Для тех, кто избегает "химии", подойдут проверенные народные средства:

3% бордоская смесь,

1% раствор медного купороса.

Подкормка для восстановления

Болезнь сильно ослабляет дерево, поэтому важно помочь ему восстановить силы. Осенью в приствольный круг вносят суперфосфат, калийную соль или перегной. Эти удобрения укрепят яблоню, и уже весной она порадует более сильными и здоровыми плодами.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

