Морковь портится прямо в подвале: простая ошибка при уборке лишает урожая за зиму

2:06
Садоводство

Морковь — культура неприхотливая, но именно с ней у дачников часто возникает проблема: то вкус подвёл, то урожай плохо хранится. Причина кроется не только в уходе за грядками, но и в тонкостях уборки, о которых редко говорят специалисты.

Морковь грядка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь грядка

Важность правильного времени уборки

Корнеплоды нужно убирать строго в срок. Если поторопиться, морковь окажется водянистой и быстро начнёт портиться. Запоздалая уборка тоже не вариант: двулетняя культура снова уйдёт в рост, теряя полезные вещества и вкус.

Распространённые мифы об уборке

Среди огородников гуляют советы, которые нередко сбивают с толку.

Миф 1. Убирать пора, когда полегла ботва. На деле это зависит от сорта: у одних ботва ложится, у других до морозов стоит зелёной.
Миф 2. Желтизна листьев — верный признак зрелости. На самом деле листья могут желтеть и от нехватки питания, и от болезней, и от пересыхания почвы.

Эти признаки могут помочь, но полагаться только на них нельзя.

Как определить зрелость моркови

Самый надёжный способ — ориентироваться на описание сорта. Производители указывают срок от появления всходов до технической спелости. Если данных на пакетике нет, их легко найти на сайте других производителей.

Есть и практичный метод: выдернуть пару корнеплодов. Если кончик острый и плавно переходит в корень, морковь ещё растёт. Если он округлился, значит рост остановился. Этот способ работает не для всех сортов, но для "Нантской" и подобных он вполне точен.

Подготовка к хранению

Чтобы морковь сохранила вкус и плотность, её убирают в сухую погоду. Корнеплоды подсушивают на солнце, убирают остатки земли и лишь потом отправляют в хранилище. Правильно собранный и подготовленный урожай спокойно пролежит до весны, не теряя своих качеств.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
