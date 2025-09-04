Самый ленивый способ размножить крыжовник: работает даже у тех, кто забывает поливать

Размножение крыжовника отводками — метод, который любят садоводы за его надёжность и минимум усилий. Кусты, полученные таким способом, начинают плодоносить уже через три года, а сам процесс не требует особых навыков.

Когда лучше приступать

Оптимальное время для укоренения побегов — осень. Молодые кусты возрастом до пяти лет подходят лучше всего: их ветви ещё гибкие, но уже достаточно крепкие для того, чтобы пустить корни.

Выбор и подготовка побега

Для отводки выбирают здоровый, крепкий и молодой побег, который растёт как можно ближе к земле. Нижнюю часть ветки, которая окажется в почве, очищают от листвы.

Подготовка земли

Участок под будущую отводку заранее перекапывают, освобождают от сорняков и удобряют перепревшим навозом или компостом. Это создаёт рыхлую и питательную среду, в которой корни будут развиваться быстрее.

Техника укоренения

В земле делают неглубокую канавку. Побег аккуратно пригибают и укладывают так, чтобы над поверхностью осталось не более 20 см. Ветку фиксируют проволочной дугой или любым подручным креплением, чтобы она не выпрямилась. Канавку засыпают землёй и хорошо поливают.

Главное условие успеха — поддерживать постоянную влажность. Если грунт пересохнет, процесс укоренения затянется или вовсе окажется неудачным.

Уход за отводкой

С наступлением холодов отводку мульчируют и укрывают, чтобы она без проблем пережила зиму. Весной побег отделяют от материнского куста, осторожно подкапывают и пересаживают на новое место.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

