Осенняя посадка нарциссов: секрет глубины и сроков, чтобы весной получить роскошное цветение

Садоводство

Нарциссы — одни из самых благодарных весенних цветов. Они хорошо зимуют, почти не болеют и радуют садоводов ранним цветением. Но чтобы растения прижились и порадовали пышными букетами, осеннюю посадку нужно провести правильно.

Фото: Own work by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нарциссы

Оптимальные сроки посадки

Высаживать нарциссы лучше в конце августа — первой половине сентября. К этому времени почва остывает до +8…+10 °C и держит такую температуру не менее двух недель. Это условие важно: корни успеют сформироваться до морозов, а рост надземной части ещё не начнётся.

Подготовка почвы

Для нарциссов подходит рыхлый и плодородный грунт с нейтральной реакцией (pH около 6,5). На песчаных почвах луковицы мельчают, цветение постепенно прекращается. Чтобы избежать этого, землю обогащают перегноем — около 20 кг на квадратный метр. На небольшом участке лучше полностью заменить верхний слой на питательный субстрат для луковичных.

Глубина посадки

Классическое правило: глубина должна быть втрое больше высоты луковицы. Обычно это 10-15 см. Между лунками оставляют по 15-20 см. На дно каждой ямки насыпают песок для дренажа, слегка вдавливают луковицу донцем вниз, присыпают золой и засыпают землёй с добавлением минеральных удобрений.

Уход после посадки

Если почва сухая — обильно поливают.

В дождливую осень следят, чтобы луковицы не загнивали, при необходимости участок прикрывают плёнкой.

Регулярное рыхление помогает избежать образования корки.

При первых заморозках грядку мульчируют торфом или сухими листьями слоем около 10 см.

Важно помнить

После посадки удобрять почву не нужно — подкормки вносятся только на этапе подготовки. Основная задача осенью — помочь луковицам укорениться, чтобы весной они без проблем пробились сквозь землю и зацвели.

Уточнения

Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

