Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России стартовала первая программа адаптации казаков — участников специальной военной операции
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас
Овощное рагу без мяса, но со вкусом Средиземноморья: секрет в двух простых специях
Матриархат со смертельным исходом: почему первые детёныши гиен всегда умирают
Тревога уходит, уверенность появляется — 7 хитростей для неотразимого образа
Лайфхаки для утюга: как продлить жизнь любимому прибору
Этот вирус подбирается незаметно: вот кому нельзя оставаться без прививки
Как бизнес спасает статистику: меры поддержки рождаемости в Южной Корее

Осенняя посадка нарциссов: секрет глубины и сроков, чтобы весной получить роскошное цветение

2:13
Садоводство

Нарциссы — одни из самых благодарных весенних цветов. Они хорошо зимуют, почти не болеют и радуют садоводов ранним цветением. Но чтобы растения прижились и порадовали пышными букетами, осеннюю посадку нужно провести правильно.

Нарциссы
Фото: Own work by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нарциссы

Оптимальные сроки посадки

Высаживать нарциссы лучше в конце августа — первой половине сентября. К этому времени почва остывает до +8…+10 °C и держит такую температуру не менее двух недель. Это условие важно: корни успеют сформироваться до морозов, а рост надземной части ещё не начнётся.

Подготовка почвы

Для нарциссов подходит рыхлый и плодородный грунт с нейтральной реакцией (pH около 6,5). На песчаных почвах луковицы мельчают, цветение постепенно прекращается. Чтобы избежать этого, землю обогащают перегноем — около 20 кг на квадратный метр. На небольшом участке лучше полностью заменить верхний слой на питательный субстрат для луковичных.

Глубина посадки

Классическое правило: глубина должна быть втрое больше высоты луковицы. Обычно это 10-15 см. Между лунками оставляют по 15-20 см. На дно каждой ямки насыпают песок для дренажа, слегка вдавливают луковицу донцем вниз, присыпают золой и засыпают землёй с добавлением минеральных удобрений.

Уход после посадки

  • Если почва сухая — обильно поливают.

  • В дождливую осень следят, чтобы луковицы не загнивали, при необходимости участок прикрывают плёнкой.

  • Регулярное рыхление помогает избежать образования корки.

  • При первых заморозках грядку мульчируют торфом или сухими листьями слоем около 10 см.

Важно помнить

После посадки удобрять почву не нужно — подкормки вносятся только на этапе подготовки. Основная задача осенью — помочь луковицам укорениться, чтобы весной они без проблем пробились сквозь землю и зацвели.

Уточнения

Нарци́сс (лат  Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти
Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики
Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень
Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва Силы Сибири 2
Электромобили теряют дорогу, а гибриды берут реванш: кто победит в битве
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Женская красота под атакой гормонов: когда зеркало становится врагом
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Финансовый провал Франции — долг в триллионы и бегство инвесторов: предложен неожиданный выход
Денежное дерево растёт только у терпеливых: секреты ухода, которые приносят богатство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.