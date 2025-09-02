Рядом с этими растениями лук никогда не вырастет крупным: секрет правильных соседей на грядке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Садоводство

Правильное соседство культур в огороде напрямую влияет на урожай. Лук, несмотря на неприхотливость, чувствителен к "соседям". От выбора компаньонов зависит, будут ли луковицы крупными и сочными или урожай разочарует.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Растения, которых стоит избегать

Опытные садоводы отмечают: рядом с луком плохо развиваются вьющиеся культуры. Они быстро разрастаются, затеняют посадки и отбирают у лука питание. Особенно нежелательны:

  • горох,

  • фасоль,

  • шалфей.

Эти растения создают конкуренцию, из-за чего лук становится мелким и менее сочным.

Лучшие соседи для лука

Чтобы грядка радовала урожаем, стоит подбирать культуры, которые не мешают, а дополняют лук. Отличными соседями считаются:

  • садовый тимьян,

  • капуста,

  • томаты,

  • морковь,

  • клубника,

  • цикорий,

  • свёкла,

  • салат.

Такое соседство приносит пользу обеим культурам. Лук помогает отпугивать вредителей, а его "друзья" обогащают почву и создают благоприятные условия для роста.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
