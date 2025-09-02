Рядом с этими растениями лук никогда не вырастет крупным: секрет правильных соседей на грядке

Правильное соседство культур в огороде напрямую влияет на урожай. Лук, несмотря на неприхотливость, чувствителен к "соседям". От выбора компаньонов зависит, будут ли луковицы крупными и сочными или урожай разочарует.

Растения, которых стоит избегать

Опытные садоводы отмечают: рядом с луком плохо развиваются вьющиеся культуры. Они быстро разрастаются, затеняют посадки и отбирают у лука питание. Особенно нежелательны:

горох,

фасоль,

шалфей.

Эти растения создают конкуренцию, из-за чего лук становится мелким и менее сочным.

Лучшие соседи для лука

Чтобы грядка радовала урожаем, стоит подбирать культуры, которые не мешают, а дополняют лук. Отличными соседями считаются:

садовый тимьян,

капуста,

томаты,

морковь,

клубника,

цикорий,

свёкла,

салат.

Такое соседство приносит пользу обеим культурам. Лук помогает отпугивать вредителей, а его "друзья" обогащают почву и создают благоприятные условия для роста.

