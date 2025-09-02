Рядом с этими растениями лук никогда не вырастет крупным: секрет правильных соседей на грядке

Правильное соседство культур в огороде напрямую влияет на урожай. Лук, несмотря на неприхотливость, чувствителен к "соседям". От выбора компаньонов зависит, будут ли луковицы крупными и сочными или урожай разочарует.
Опытные садоводы отмечают: рядом с луком плохо развиваются вьющиеся культуры. Они быстро разрастаются, затеняют посадки и отбирают у лука питание. Особенно нежелательны:
горох,
фасоль,
шалфей.
Эти растения создают конкуренцию, из-за чего лук становится мелким и менее сочным.
Чтобы грядка радовала урожаем, стоит подбирать культуры, которые не мешают, а дополняют лук. Отличными соседями считаются:
садовый тимьян,
капуста,
томаты,
морковь,
клубника,
цикорий,
свёкла,
салат.
Такое соседство приносит пользу обеим культурам. Лук помогает отпугивать вредителей, а его "друзья" обогащают почву и создают благоприятные условия для роста.
Уточнения
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
