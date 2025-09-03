Мощная подкормка для герани: даже маленький черенок зацветёт как взрослый куст

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Садоводство

Герань — одно из самых благодарных растений: даже при минимальном уходе она радует обильным цветением. Но чтобы добиться действительно пышных соцветий, особенно у махровых сортов, стоит позаботиться о правильной подкормке.

Герань
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герань

Простое удобрение для активного цветения

Секрет подкормки в том, что она готовится из элементарных компонентов, доступных каждому садоводу.

  • В литровую банку наливают отстоянную воду комнатной температуры. Важно, чтобы жидкость постояла и освободилась от хлора.

  • В воду добавляют 1 г суперфосфата и 1 г монокалий фосфата. Эти вещества отвечают за формирование бутонов и яркость цветения.

Такой состав можно использовать даже для подращённых черенков высотой от 15 см. У молодых растений уже начинается закладка бутонов, и удобрение поможет им быстрее зацвести.

Для взрослых растений

Если герань уже достаточно окрепла, дозировку монокалий фосфата можно увеличить до 2 г на литр воды. Однако вносить подкормку слишком часто не стоит — повторное применение допускается не раньше, чем через три недели.

Альтернативный способ

Для стимуляции цветения хорошо работает и простой раствор перекиси: 1 чайная ложка на литр воды. Им поливают растения под корень раз в неделю. Такой метод одновременно насыщает почву кислородом и помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
