Мощная подкормка для герани: даже маленький черенок зацветёт как взрослый куст

Герань — одно из самых благодарных растений: даже при минимальном уходе она радует обильным цветением. Но чтобы добиться действительно пышных соцветий, особенно у махровых сортов, стоит позаботиться о правильной подкормке.

Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Герань

Простое удобрение для активного цветения

Секрет подкормки в том, что она готовится из элементарных компонентов, доступных каждому садоводу.

В литровую банку наливают отстоянную воду комнатной температуры. Важно, чтобы жидкость постояла и освободилась от хлора.

В воду добавляют 1 г суперфосфата и 1 г монокалий фосфата. Эти вещества отвечают за формирование бутонов и яркость цветения.

Такой состав можно использовать даже для подращённых черенков высотой от 15 см. У молодых растений уже начинается закладка бутонов, и удобрение поможет им быстрее зацвести.

Для взрослых растений

Если герань уже достаточно окрепла, дозировку монокалий фосфата можно увеличить до 2 г на литр воды. Однако вносить подкормку слишком часто не стоит — повторное применение допускается не раньше, чем через три недели.

Альтернативный способ

Для стимуляции цветения хорошо работает и простой раствор перекиси: 1 чайная ложка на литр воды. Им поливают растения под корень раз в неделю. Такой метод одновременно насыщает почву кислородом и помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

