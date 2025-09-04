Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шампиньоны и морковь: дуэт, который неожиданно звучит вкуснее, чем классика
Охотница на змей: что заставляет кобру менять меню и делать ставку на ядовитых собратьев
Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока
Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете
Эти ошибки сотрудников АЗС превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает
Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина
Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог

Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок

1:38
Садоводство
Красная рябина — один из самых полезных даров осени. Её плоды используют для настоек, варенья, вина, а также сушат и замораживают, чтобы сохранить витамины на зиму. Но собирать ягоды нужно в разное время, в зависимости от того, для чего они предназначены.

Сбор для сушки и заморозки

Оптимальное время — сентябрь, ещё до первых заморозков. Ягоды к этому моменту уже налились соком, остаются крепкими и хорошо держат форму. Правда, они сохраняют лёгкую горчинку.

Сбор красной рябины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сбор красной рябины

Собирать лучше целыми гроздьями. Затем плоды промывают, удаляют мусор и слегка подсушивают. После этого можно:

  • заморозить, разложив тонким слоем;

  • высушить в духовке или электросушилке, получив запасы для чаёв и отваров;

  • сохранить свежими, связав грозди в пучки и подвесив в прохладном месте.

Для вина и настоек

В начале осени ягоды содержат много сока и выраженную терпкость. Именно в этот период их собирают для домашнего вина и настоек. Напитки получаются насыщенными и ароматными, с характерной лёгкой горчинкой.

Для варенья и консервирования

Если рябина предназначена для сладких заготовок, нужно дождаться первых заморозков, обычно после 23 сентября. Холод убирает горечь, и ягоды становятся заметно мягче и слаще. Такие плоды уже не хранятся долго, поэтому их сразу используют для варенья, джема или компота. Собирать их стоит без плодоножек.

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Фары теряют свет, а дорога — безопасность: где искать настоящую причину
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.