Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок

Сбор для сушки и заморозки

Оптимальное время — сентябрь, ещё до первых заморозков. Ягоды к этому моменту уже налились соком, остаются крепкими и хорошо держат форму. Правда, они сохраняют лёгкую горчинку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сбор красной рябины

Собирать лучше целыми гроздьями. Затем плоды промывают, удаляют мусор и слегка подсушивают. После этого можно:

заморозить, разложив тонким слоем;

высушить в духовке или электросушилке, получив запасы для чаёв и отваров;

сохранить свежими, связав грозди в пучки и подвесив в прохладном месте.

Для вина и настоек

В начале осени ягоды содержат много сока и выраженную терпкость. Именно в этот период их собирают для домашнего вина и настоек. Напитки получаются насыщенными и ароматными, с характерной лёгкой горчинкой.

Для варенья и консервирования

Если рябина предназначена для сладких заготовок, нужно дождаться первых заморозков, обычно после 23 сентября. Холод убирает горечь, и ягоды становятся заметно мягче и слаще. Такие плоды уже не хранятся долго, поэтому их сразу используют для варенья, джема или компота. Собирать их стоит без плодоножек.