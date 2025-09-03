Теплица, которая не принесёт плодов: какие ошибки осенью сводят урожайность к нулю

Осень — идеальное время для того, чтобы подготовить теплицу к новому сезону. После уборки урожая и наведения порядка важно не только очистить почву от болезней и вредителей, но и восстановить её плодородие. Именно от этого зависит, насколько щедрым будет следующий урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Baranov from Montpellier, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ File by Alexander Baranov - Салатные грядки рядом с нашим домом (13164817953)

Шаг 1. Очистка и обеззараживание

Сначала удаляют все растительные остатки, корни и сорняки. Стенки и конструкции теплицы обрабатывают растворами для дезинфекции (марганцовка, медный купорос или специальные препараты). Это снизит риск развития грибковых заболеваний и нашествия вредителей.

Шаг 2. Органические удобрения

Лучшее питание для почвы — компост или перегной. Они улучшают структуру грунта, делают его более рыхлым и насыщают полезными микроэлементами. Хорошим вариантом станет биогумус: он содержит легкоусвояемые питательные вещества и способствует активному росту растений.

Если компост закладывался весной или в прошлом сезоне, к осени он как раз готов к использованию. Его вносят в почву и перекапывают, чтобы равномерно распределить питательные вещества.

Шаг 3. Коррекция кислотности

Плодородие напрямую связано с уровнем кислотности. Оптимальные показатели для большинства овощных культур — слабокислая или нейтральная реакция. Если почва кислая, её улучшают внесением доломитовой муки или мела. Помимо снижения кислотности, это дополнительно обогащает землю кальцием.

Шаг 4. Минеральные добавки

Чтобы тепличные культуры активно росли и формировали плоды, нужны фосфор и калий. Осенью вносят суперфосфат или специальные осенние комплексные удобрения. Они работают медленно, но к весне питательные вещества становятся доступными для растений.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



