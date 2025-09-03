Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Газон может не пережить зиму: одна ошибка осенью стоит всей весенней зелени

Садоводство

Осень — это время, когда газон особенно уязвим и требует внимания. Многие привыкли уделять силы весной и летом, подкармливая траву для быстрого роста и яркого вида, но именно осенний уход во многом определяет, каким участок будет выглядеть в следующем году. Если пренебречь этим этапом, весной можно получить тусклый газон с проплешинами и слабой травой, подверженной болезням.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Почему важно удобрять газон осенью

Во второй половине сезона рост травы замедляется, но корневая система продолжает активно работать. Именно сейчас растения запасают питательные вещества, чтобы пережить холода. Калий и фосфор играют здесь главную роль. Первый укрепляет ткани и повышает устойчивость к морозам и засухам, второй стимулирует рост корней и помогает газону восстановиться после жаркого лета. Если этих элементов в почве не хватает, трава хуже переносит зиму, чаще болеет и дольше восстанавливается.

В отличие от них, азот осенью противопоказан: он подталкивает траву к росту молодых побегов, которые не успеют закалиться. Такие ростки становятся лёгкой добычей для морозов и грибковых заболеваний.

Когда лучше проводить подкормку

Оптимальный срок — с конца августа до конца октября. Но важно учитывать погоду. Удобрения должны успеть раствориться и впитаться корнями, поэтому вносить их стоит, когда почва ещё тёплая, а влажность помогает процессу. Обычно это сентябрь.

Не рекомендуется ждать до первых заморозков: питательные вещества просто не успеют усвоиться, а иногда могут даже повредить траве. Лучше всего провести две подкормки с интервалом примерно месяц. Первая — в конце августа или начале сентября, вторая — в конце сентября либо в начале октября. Такой подход обеспечит газону полноценную подготовку к зиме.

Как выбрать удобрение

В продаже можно найти множество специализированных составов для осени. Главное правило — минимальное содержание азота и повышенное количество калия с фосфором. Примерный баланс выглядит так:

• калий (K₂O) — 20–30%,
• фосфор (P₂O₅) — 5–15%,
• азот (N) — 0–5%.

В среднем используют 20–40 г удобрения на 1 м². Однако лучше всегда сверяться с инструкцией производителя: переизбыток приводит к засолению почвы и ожогу корней.

Пошаговое внесение удобрений

Чтобы процедура прошла без ошибок, полезно придерживаться простых правил:

  1. Распределяйте удобрение равномерно — для этого лучше использовать разбрасыватель.
  2. Вносите состав на сухой газон и обязательно полейте участок или дождитесь дождя.
  3. Не стригите газон сразу перед удобрением — пусть трава немного подрастёт.
  4. Работайте в пасмурный день или после полудня, чтобы избежать ожогов.
  5. После подкормки дайте газону 1–2 дня покоя, без активных нагрузок.

Ошибки, которых стоит избегать

Новички нередко совершают промахи, которые сводят усилия на нет:

• слишком поздняя подкормка — ноябрьские внесения почти бесполезны;
• использование азотных удобрений — они ослабляют растения и делают их уязвимыми;
• неравномерное распределение — приводит к проплешинам или ожогам;
• отказ от полива — удобрения без влаги просто не начнут действовать;
• внесение перед проливными дождями — питательные вещества вымываются из почвы.

Осень — ключевой момент в уходе за газоном. Подкормка с упором на калий и фосфор, проведённая вовремя и в умеренных дозах, укрепит корни и позволит траве без проблем пережить морозы. Весной такой газон порадует свежей зеленью и ровной структурой.

Уточнения

Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
