Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия

отите, чтобы ваши кабачки плодоносили до самых заморозков? Секрет в правильном уходе и грамотном выборе удобрений. Опытные огородники уверены: если подкармливать растения нужными средствами, урожай станет не только больше, но и вкуснее.
В августе и сентябре использовать минеральные удобрения уже нельзя. В этот период плоды активно формируются, и химия будет накапливаться в них. Лучше отдать предпочтение натуральным и безопасным способам.
Кабачки особенно нуждаются в йоде, боре и кальции. А вот азот, который стимулирует рост листьев, в это время становится лишним.
Простейший и доступный способ насытить растения калием — древесная зола. Разведите столовую ложку золы в литре воды и полейте под куст. Это укрепит растение и сделает плоды более вкусными.
Через неделю можно внести раствор борной кислоты — 10 граммов на ведро воды. Если сочетать его с подкормкой золой, получится двойной эффект.
Хорошо работает настой куриного помёта (1:20) или коровяка (1:10). Смесь оставляют на 3-4 дня, после чего по литру добавляют под каждый куст. Важно не переборщить — слишком концентрированный раствор может повредить корни.
Есть и более сложный рецепт. В литре тёплой воды растворите половину чайной ложки борной кислоты и вылейте в ведро воды (10 л). Добавьте литр сыворотки и 30 капель йода. Полученным раствором опрыскайте кусты. Он насытит растения питательными веществами и защитит их от болезней.
Регулярное увлажнение почвы — залог урожая:
Органические удобрения действуют медленнее, чем минеральные, зато результат сохраняется дольше, а плоды получаются вкуснее и безопаснее.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
