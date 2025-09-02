Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия

отите, чтобы ваши кабачки плодоносили до самых заморозков? Секрет в правильном уходе и грамотном выборе удобрений. Опытные огородники уверены: если подкармливать растения нужными средствами, урожай станет не только больше, но и вкуснее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки на грядке

Чем подкармливать в конце лета

В августе и сентябре использовать минеральные удобрения уже нельзя. В этот период плоды активно формируются, и химия будет накапливаться в них. Лучше отдать предпочтение натуральным и безопасным способам.

Кабачки особенно нуждаются в йоде, боре и кальции. А вот азот, который стимулирует рост листьев, в это время становится лишним.

Зола и борная кислота

Простейший и доступный способ насытить растения калием — древесная зола. Разведите столовую ложку золы в литре воды и полейте под куст. Это укрепит растение и сделает плоды более вкусными.

Через неделю можно внести раствор борной кислоты — 10 граммов на ведро воды. Если сочетать его с подкормкой золой, получится двойной эффект.

Органические подкормки

Хорошо работает настой куриного помёта (1:20) или коровяка (1:10). Смесь оставляют на 3-4 дня, после чего по литру добавляют под каждый куст. Важно не переборщить — слишком концентрированный раствор может повредить корни.

Подкормка для опрыскивания

Есть и более сложный рецепт. В литре тёплой воды растворите половину чайной ложки борной кислоты и вылейте в ведро воды (10 л). Добавьте литр сыворотки и 30 капель йода. Полученным раствором опрыскайте кусты. Он насытит растения питательными веществами и защитит их от болезней.

Правильный полив

Регулярное увлажнение почвы — залог урожая:

в жаркую погоду — каждый день,

в прохладное время — через день.

Органические удобрения действуют медленнее, чем минеральные, зато результат сохраняется дольше, а плоды получаются вкуснее и безопаснее.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

