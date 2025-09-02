Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откровенное признание Лазаревой*: как иноагент справляется с потерей популярности
Автомат, что съедает нервы и бензин: топ коробок, вызывающих больше всего жалоб
Кошка заговорила на птичьем языке: что на самом деле означает странное чириканье питомца
В сердце природы: как Агияннаки стал оазисом для тихого отдыха в Греции
Солнце без отпуска? Погода в Москве удивит даже скептиков
Скрытые платежи: за какие работы в многоквартирном доме УК не имеет права брать деньги
Москва сносит прошлое и строит будущее: 3 миллиона квадратов вместо складов
Ногти стали тонкими и слоящимися? Рассказываем, как их спасти после гель-лака
Поджелудочная разрушается незаметно — какие продукты добивают её каждый день

Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия

2:10
Садоводство

отите, чтобы ваши кабачки плодоносили до самых заморозков? Секрет в правильном уходе и грамотном выборе удобрений. Опытные огородники уверены: если подкармливать растения нужными средствами, урожай станет не только больше, но и вкуснее.

Кабачки на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки на грядке

Чем подкармливать в конце лета

В августе и сентябре использовать минеральные удобрения уже нельзя. В этот период плоды активно формируются, и химия будет накапливаться в них. Лучше отдать предпочтение натуральным и безопасным способам.

Кабачки особенно нуждаются в йоде, боре и кальции. А вот азот, который стимулирует рост листьев, в это время становится лишним.

Зола и борная кислота

Простейший и доступный способ насытить растения калием — древесная зола. Разведите столовую ложку золы в литре воды и полейте под куст. Это укрепит растение и сделает плоды более вкусными.

Через неделю можно внести раствор борной кислоты — 10 граммов на ведро воды. Если сочетать его с подкормкой золой, получится двойной эффект.

Органические подкормки

Хорошо работает настой куриного помёта (1:20) или коровяка (1:10). Смесь оставляют на 3-4 дня, после чего по литру добавляют под каждый куст. Важно не переборщить — слишком концентрированный раствор может повредить корни.

Подкормка для опрыскивания

Есть и более сложный рецепт. В литре тёплой воды растворите половину чайной ложки борной кислоты и вылейте в ведро воды (10 л). Добавьте литр сыворотки и 30 капель йода. Полученным раствором опрыскайте кусты. Он насытит растения питательными веществами и защитит их от болезней.

Правильный полив

Регулярное увлажнение почвы — залог урожая:

  • в жаркую погоду — каждый день,
  • в прохладное время — через день.

Органические удобрения действуют медленнее, чем минеральные, зато результат сохраняется дольше, а плоды получаются вкуснее и безопаснее.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей

Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?

Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца
Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой
Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия
Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца
Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии
ИИ встал в тупик, когда узнал это о папуасах, но выдал сенсацию
Маленькие шаги к большой экономии: как холодильник может стать вашим другом, а не врагом
Панорамы Сены и французские сыры: одна из красивейших деревень страны дарит праздник жизни
Вода прозрачная, а опасность невидимая: неожиданные риски бассейнов — дети под особой угрозой
Плиссированная юбка возвращается: школьный предмет гардероба стал трендом 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.