Цветок, который не боится холода и дарит весну раньше времени

Представьте растение, которое распускается тогда, когда сад еще спит. Кукуряк, известный как "коледная роза", открывает свои нежные лепестки уже в конце зимы или ранней весной, когда другие цветы только пробуждаются. Его крупные бутоны напоминают розы, а оттенки варьируются от белого до розового, лилового и даже зеленого.
Лучшее место — полутень под кронами деревьев или возле кустарников. Почва должна быть рыхлой, питательной и слегка влажной. Высаживать семена или рассаду стоит в сентябре-октябре, чтобы корни успели окрепнуть до морозов.
Совет: замульчируйте почву опавшими листьями или перегноем — это защитит растение зимой.
Полив нужен только во время длительной засухи. Весной полезно подкормить кукуряк перегноем.
Так как это горное растение, ему подходит земля с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией. Плохо переносит и пересушивание, и застой влаги. Красный и смрадный кукуряки способны выживать даже на бедной песчаной почве.
После окончания цветения срежьте старые стебли и увядшие листья у корня, подкормите растение компостом и снова замульчируйте.
Такое простое внимание позволит "коледной розе" долгие годы радовать вас своим необычным и очень ранним цветением.
