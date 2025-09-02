Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ключ к победе над раком груди: найдена мишень для блокировки метастазов
Зарплатная пропасть: Восточная Германия снова отстаёт от Запада
Отпуск для вас, трагедия для кота: почему даже временная передержка — огромное испытание для питомца
Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров
Ваш кошелёк в безопасности: 5 золотых правил от МВД против аферистов
Маленькая деталь крадёт у квартиры статус — и делает ремонт зря потраченными деньгами
Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man
Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц
Факты, которые вы могли не знать: кумир женщин Ричард Гир празднует 76-летие

Цветок, который не боится холода и дарит весну раньше времени

1:53
Садоводство

Представьте растение, которое распускается тогда, когда сад еще спит. Кукуряк, известный как "коледная роза", открывает свои нежные лепестки уже в конце зимы или ранней весной, когда другие цветы только пробуждаются. Его крупные бутоны напоминают розы, а оттенки варьируются от белого до розового, лилового и даже зеленого.

Обрезка многолетников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка многолетников

Почему стоит посадить кукуряк

  • Ранний цвeтeж — одно из первых растений, которое радует глаз после холодов.
  • Неприхотливость — легко переносит морозы и прекрасно растет в полутени.
  • Долголетие — на одном месте может жить и цвести до 10 лет.
  • Эффектный вид — крупные цветы придают клумбе сказочный шарм.

Посадка и уход

Лучшее место — полутень под кронами деревьев или возле кустарников. Почва должна быть рыхлой, питательной и слегка влажной. Высаживать семена или рассаду стоит в сентябре-октябре, чтобы корни успели окрепнуть до морозов.

Совет: замульчируйте почву опавшими листьями или перегноем — это защитит растение зимой.

Полив нужен только во время длительной засухи. Весной полезно подкормить кукуряк перегноем.

Дополнительные секреты выращивания

Так как это горное растение, ему подходит земля с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией. Плохо переносит и пересушивание, и застой влаги. Красный и смрадный кукуряки способны выживать даже на бедной песчаной почве.

После окончания цветения срежьте старые стебли и увядшие листья у корня, подкормите растение компостом и снова замульчируйте.

Такое простое внимание позволит "коледной розе" долгие годы радовать вас своим необычным и очень ранним цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Последние материалы
Ключ к победе над раком груди: найдена мишень для блокировки метастазов
Зарплатная пропасть: Восточная Германия снова отстаёт от Запада
Отпуск для вас, трагедия для кота: почему даже временная передержка — огромное испытание для питомца
Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров
Ваш кошелёк в безопасности: 5 золотых правил от МВД против аферистов
Маленькая деталь крадёт у квартиры статус — и делает ремонт зря потраченными деньгами
Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man
Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц
Факты, которые вы могли не знать: кумир женщин Ричард Гир празднует 76-летие
Эффектный цвет без фокусов: простые хитрости для идеальных драников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.