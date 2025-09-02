Эффектный цвет без фокусов: простые хитрости для идеальных драников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Драники — блюдо простое и любимое, но даже опытные хозяйки сталкиваются с проблемой: вместо аппетитных золотистых оладий картофельная масса темнеет, и результат выглядит непривлекательно. Чтобы подать драники с гордостью, стоит знать несколько хитростей, которые помогают сохранить красивый цвет и сделать их действительно аппетитными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Лук как натуральный защитник

Один из самых доступных способов избежать потемнения — использовать репчатый лук. Но важно добавлять его правильно. Лук пропускают через мясорубку или натирают и сразу же вмешивают в натёртый картофель. Благодаря этому ферменты, вызывающие потемнение, нейтрализуются, и масса сохраняет светлый оттенок.

Сметана для золотистого цвета

Опытные кулинары советуют добавлять к картофельной массе немного сметаны. Всего пара чайных ложек делают тесто мягче и придают готовым драникам приятный золотистый оттенок. При этом вкус блюда не меняется, а внешний вид становится куда более аппетитным.

Лимонный сок — простой приём

Если хочется дополнительно подстраховаться, можно воспользоваться лимоном. Достаточно нескольких капель сока, чтобы картофель не темнел. Кислый привкус в готовом блюде не ощущается, зато драники будут ровного и красивого цвета.

Готовьте без промедления

Ещё одна ошибка, которую совершают многие хозяйки, — задержка между приготовлением теста и жаркой. Чем дольше картофельная масса стоит на столе, тем выше шанс её потемнения. Поэтому оптимально натирать картофель, добавлять ингредиенты и сразу выкладывать заготовки на сковороду.

Секреты красивых драников просты: лук, сметана, немного лимонного сока и отсутствие лишней паузы перед жаркой. Эти приёмы помогут подать к столу румяные и аппетитные оладьи, которые будут радовать не только вкусом, но и видом.

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
