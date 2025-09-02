Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября
В отличие от отца — отличник: Стас Пьеха показал подросшего сына Петра
Первое вино Европы родилось в огне: пепел болгарского дома сохранил тайну
Города, где без конвоя не сделаешь и шага: почему Могадишо называют адом на земле

Секрет апрельских грядок: какие культуры начинают расти ещё под снегом

3:06
Садоводство

Многие считают, что первая зелень на столе появляется только к июню. Но опытные огородники давно знают секрет, позволяющий ускорить сезон почти на месяц. Речь идёт о подзимнем посеве — агротехническом приёме, который даёт возможность собирать свежие витамины уже в апреле-мае.

Грядки-короб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядки-короб

Суть подзимнего посева

Метод основан на том, что семена проходят естественную стратификацию в холодной почве. Зимой они "отдыхают" и закаляются, а весной, когда сходит снег и земля напитывается влагой, начинают дружно прорастать. Таким образом, растения стартуют раньше и растут более крепкими по сравнению с весенними посевами.

Зелень — проверенный вариант

Классикой подзимних посевов остаются укроп, петрушка, кинза и щавель. Эти культуры отличаются тем, что в их семенах содержатся эфирные масла, замедляющие прорастание. Зимняя стратификация снимает это ограничение: всходы появляются быстрее и равномернее.

Холодостойкие салаты

Не менее популярны салатные культуры: руккола, кресс-салат и листовая горчица. Они не боятся возвратных заморозков и даже под плёнкой способны дать первые листья очень рано. Их острая и пряная зелень — отличное дополнение к весеннему рациону.

Корнеплоды для ранних грядок

Морковь и свекла — ещё один удачный выбор. Правда, важно использовать сорта, предназначенные именно для осеннего посева. Они лучше выдерживают холод и дают более ровные и сочные корнеплоды.

Редис — чемпион раннего урожая

Редис практически создан для подзимних грядок. Его семена спокойно переносят заморозки до -4 °C, поэтому весной он быстро идёт в рост. Уже в апреле можно наслаждаться первыми хрустящими корнеплодами.

Другие холодостойкие овощи

Стоит обратить внимание и на чёрную редьку, пастернак и дайкон. Эти культуры не только не страдают от холодной почвы, но и становятся вкуснее: после зимней закалки их мякоть приобретает более мягкий вкус и сочность.

Правильное время и техника посева

Посев проводят тогда, когда погода установилась стабильно холодная и земля немного подмёрзла. Это важно, чтобы семена не успели прорасти до зимы. Борозды готовят заранее, в сухую погоду, а после посева грядки обязательно мульчируют перегноем, торфом или компостом. Такая защита помогает удержать влагу и предохраняет от образования почвенной корки.

Подзимний посев требует немного опыта и смекалки, но награда того стоит. Урожай появляется тогда, когда соседи ещё только готовят рассаду. Освобождённое весной время можно использовать для других культур, а первые грядки радуют свежестью и ароматом.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу
Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира
В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах
Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца
Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке
Думать, слышать и любить: Всеволод Шиловский напомнил о главных качествах артиста на открытии сезона в своём театре
Новую интерпретацию фильма Здравствуйте, я ваша тётя! покажут в Театре на Трубной
Ушёл из жизни актёр из Зелёной мили: мир прощается с Грэмом Грином
Хельсинки идёт против тренда: тарифы на проезд остаются прежними
Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.