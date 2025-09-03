Влажность, грибок и грызуны: как защитить урожай в погребе от трёх главных угроз

Хранение урожая в погребе требует правильной подготовки. Если ограничиться только уборкой, плоды всё равно могут быстро испортиться: излишняя влага, грибок, грызуны и плохая вентиляция сведут на нет все усилия. Грамотная подготовка погреба превращает его в надёжное и безопасное хранилище, где овощи и фрукты пролежат до весны.

Генеральная уборка

Первый шаг — полная очистка помещения. Из погреба убирают весь мусор, остатки старого урожая и паутину. Даже один забытый гнилой плод способен заразить свежие овощи и фрукты. Съёмные ящики, корзины и полки выносят на воздух, моют мыльным раствором и просушивают. Деревянные ёмкости лучше дополнительно обработать медным купоросом, а пластиковые — содой или марганцовкой.

Сами стены и пол моют раствором соды или хозяйственного мыла, особое внимание уделяют углам, где часто прячется плесень. Затем помещение просушивают естественным способом: открывают двери, люки, вентиляционные отверстия. Если влажность остаётся высокой, используют жаровню с углями или электрический осушитель.

Дезинфекция от плесени и грибка

Если при уборке обнаружены следы плесени, без дезинфекции не обойтись. Для обработки используют:

раствор медного купороса (5% для кирпича, 10% для дерева);

побелку гашёной известью, можно в смеси с купоросом;

хлорсодержащие растворы (например, Белизну, разведённую в соотношении 1:10);

серную шашку — мощное средство, уничтожающее грибок и насекомых.

После обработки погреб тщательно проветривают. Земляной пол можно посыпать смесью песка и извести или обработать раствором купороса.

Вентиляция и микроклимат

Плохая вентиляция — главный враг урожая. Без неё накапливается влага, а вместе с ней появляются плесень и гниль. Перед закладкой урожая нужно проверить трубы: приточная должна быть у пола, вытяжная — под потолком. В простых погребах помогает регулярное открывание люка.

Если вентиляция всё же слабая, можно использовать влагопоглотители — мешки с солью, древесным углём или силикагелем. Их меняют по мере насыщения влагой.

Защита от грызунов и насекомых

Мыши и крысы легко проникают через щели и вентиляцию. Все отверстия заделывают цементом или монтажной пеной, а вентиляционные трубы прикрывают металлической сеткой. Для отпугивания можно разложить мяту, полынь, бузину или чернокорень.

При сильном заражении помогают ловушки и приманки, но их размещают так, чтобы они не были доступны детям и животным. От насекомых и клещей снова выручает серная шашка — дым проникает даже в мельчайшие щели.

Организация хранения

Когда погреб чистый и сухой, пора распределить пространство. Удобнее всего разделить его на зоны: овощи, фрукты и консервация. Ящики лучше ставить не вплотную к стенам, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Картофель, морковь и свёклу хранят в ящиках или корзинах, пересыпая песком или опилками. Лук и чеснок удобно держать в сетках, подвешенных к потолку. Фрукты укладывают слоями, перекладывая бумагой или опилками, чтобы они не портили друг друга.

Контроль температуры и влажности

Оптимальная температура для большинства культур — от 0 до +5 °C, влажность — 80-90%. Чтобы следить за параметрами, стоит установить термометр и гигрометр. При высокой влажности используют соль или негашёную известь, а при низкой — ставят ёмкости с водой.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

