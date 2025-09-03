Садовые враги сдаются без боя — стоит лишь правильно использовать чеснок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Садоводство

Чеснок в огороде — это не только пряность и источник витаминов, но и настоящий "универсальный солдат" в борьбе с вредителями. Его резкий аромат и выделяемые фитонциды делают растение эффективным средством против насекомых и даже птиц. Огородники давно заметили: если грамотно использовать чеснок, можно отказаться от части химических препаратов и защитить урожай естественным способом.

огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огород

Полезное соседство

Посадка чеснока рядом с другими культурами работает как живая защита. Его запах отпугивает колорадского жука от картофеля, предохраняет клубнику от слизней, грибковых заболеваний и медведки. Если разместить грядки с чесноком возле томатов или свёклы, то риск появления тли и майских жуков значительно снижается.

Такое соседство — проверенный метод, который подходит даже для небольших участков: чеснок занимает мало места, но оказывает заметный эффект на общий фитосанитарный фон огорода.

Защита от птиц

Частая проблема садоводов — птицы, которые портят урожай ягод и фруктов. Решение простое: деревья можно обработать настоем чеснока и перца. Смесью опрыскивают верхушки кроны, где чаще всего и появляется пернатая "делегация".

Резкий запах действует отпугивающе, при этом средство полностью натуральное и безопасное для самих растений.

Чесночный жмых против муравьёв

После приготовления настоев от грибковых болезней остаётся жмых. Выбрасывать его не стоит — он пригодится для защиты от муравьёв. Если разложить остатки чеснока у основания кустарников и стволов деревьев, насекомые будут обходить эти места стороной.

Такой метод особенно полезен в тех случаях, когда муравейники появляются прямо у корней растений, ослабляя их и мешая росту.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
