Пустая грядка — рай для вредителей: что сделать сейчас, чтобы не пожалеть весной

Постепенно грядки на даче пустеют: овощи убраны, кусты срезаны, земля кажется свободной. Но отдыхать рано — уже через несколько дней на освободившихся местах начнут пробиваться сорняки, а в почве поселятся вредители, готовящиеся к зимовке. Чтобы весной не тратить силы на борьбу с проблемами, о профилактике стоит позаботиться заранее.
Многие дачники считают: если урожай уже собран, оставшиеся до холодов недели можно провести без забот. Но именно в это время участок особенно уязвим. Сорняки быстро разрастаются, засевают почву семенами, а личинки насекомых остаются зимовать в земле. В следующем сезоне это обернётся лишней прополкой, борьбой с вредителями и потерей части урожая.
Самый доступный и экологичный метод — укрыть грядки толстым слоем мульчи. Использовать можно солому, опавшие листья, опилки, щепу или даже скошенную траву. Особенно ценен измельчённый растительный материал: за зиму он перегниёт и станет удобрением. Главное — положить слой не тоньше 10-15 сантиметров, иначе сорняки легко пробьются наружу.
Если органики не хватает, грядку можно закрыть чёрным агротекстилем или плотной плёнкой, закрепив края камнями или досками. Такой барьер полностью блокирует солнечный свет и не даёт сорной траве развиваться.
Посев сидератов в конце сезона — альтернатива прополке и химии. Эти растения вытесняют сорняки, а заодно обогащают почву азотом и улучшают её структуру. Среди лучших культур:
Осенью сидераты не убирают — их заделывают в землю, а для ускорения перегнивания почву можно пролить раствором ЭМ-препаратов (Байкал ЭМ-1, Сияние, Экомик). Весной такой участок порадует рыхлой и плодородной землёй.
После уборки урожая часть насекомых и их личинок остаётся зимовать в почве. Чтобы не допустить нашествия весной, грядки стоит перекопать или хотя бы прорыхлить, дав птицам собрать поднятых на поверхность вредителей.
Для защиты используют:
При выборе важно помнить: сильнодействующие препараты могут навредить полезным насекомым и почвенной микрофлоре, поэтому безопаснее применять биосредства, особенно в конце лета и начале осени.
Тем, кто предпочитает обходиться без "химии", помогут простые настои:
Этими растворами можно проливать землю раз в неделю. А самый быстрый вариант — ошпаривание грядок кипятком с последующим укрытием плёнкой, чтобы сохранить тепло дольше. Правда, нужно помнить: очень горячая вода уничтожает не только вредителей, но и полезные микроорганизмы.
Уточнения
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?