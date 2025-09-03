Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российских школьников хотят одеть в цвета флага: обсуждается единая спортивная форма
Вьетнам рушит ожидания: как древние традиции и современный хаос сплетаются в одно целое
Взять ипотеку сегодня или подождать год? Ответ удивит даже оптимистов
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти
Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов
Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким
Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога

Ремонт без бригады и бетономешалки: дачные дорожки можно обновить своими руками

3:32
Садоводство

Дорожки на участке играют двойную роль: они не только позволяют удобно перемещаться между зонами сада или огорода, но и формируют общий облик территории. Аккуратные тропинки делают пространство ухоженным, а разрушенные сразу бросаются в глаза. Под воздействием влаги, нагрузок и времени любое покрытие изнашивается. Но хорошая новость в том, что многие виды садовых дорожек можно восстановить всего за один день.

Садовая дорожка
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Садовая дорожка

Гравийные дорожки

Простые и недорогие в обустройстве, гравийные дорожки требуют регулярного обновления. Со временем камни утрамбовываются, разлетаются по участку, образуются ямки. Решение простое: удалить сорняки, выровнять поверхность, убрать уплотнившийся слой и насыпать свежий гравий или щебень. Для надёжности материал стоит утрамбовать.

Чтобы гравий не расползался, по краям устанавливают ограничители: бордюрную ленту, шифер, камни или бетонные блоки. Такой приём делает дорожку аккуратнее и продлевает срок её службы.

Бетонные дорожки

Бетон ценят за прочность и долговечность, но и он со временем трескается и крошится. Если дефекты небольшие, достаточно приготовить смесь цемента и песка в пропорции 1:3, добавить воду до состояния густой сметаны и заполнить ею трещины. После разравнивания шпателем нужно дать раствору высохнуть.

При серьёзных разрушениях потребуется новый слой бетона. Сначала убирают повреждённые фрагменты, грунтуют поверхность, укладывают металлическую сетку и заливают свежий раствор толщиной не менее 5 см. Чтобы бетон не растрескался, его накрывают плёнкой и периодически увлажняют в процессе высыхания.

Плиточные дорожки

Плитка популярна благодаря декоративности и простоте укладки. Основные проблемы — просевшие участки, треснувшие плитки и "расползание" швов.

Если повреждена отдельная плитка, её аккуратно извлекают, очищают основание, подсыпают песчано-цементную смесь и устанавливают новый элемент, простукивая резиновым молотком. Швы засыпают песком и проливают водой.

При проседании нескольких плиток их поднимают, добавляют песок или щебень, утрамбовывают и укладывают обратно. Если деформация затронула большой участок, придётся снять всю плитку, углубить основание на 10-15 см, уложить новую песчано-гравийную подушку и затем вернуть плитку на место.

Деревянные дорожки

Тропинки из спилов или досок создают особую атмосферу, но древесина подвержена гниению и воздействию насекомых. Повреждённые элементы необходимо сразу заменить, а промежутки между спилами засыпать песком, галькой или щебнем и пролить водой для уплотнения.

Чтобы продлить срок службы дерева, используют антисептики и влагозащитные составы: от промышленных средств (NEOMID 430 ECO, Сенеж Ультра, Prosept Ultra) до домашних растворов на основе медного купороса или борной кислоты. Более экологичный вариант — смеси масел и воска. Например, состав из льняного масла, пчелиного воска и прополиса создаёт надёжную защитную плёнку.

Уточнения

Предложение с эффектом садовой дорожки (англ. Garden-path sentence) — это грамматически верное предложение, начало которого построено таким образом, что первая очевидная интерпретация читателя оказывается неверной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти
Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов
Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким
Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога
Остекление, которое меняет всё: что на самом деле даёт лоджия с окнами
Новая линия фронта: Трамп хочет, чтобы Европа ударила по России экономикой
Похудение с риском для жизни: диеты, которые разрушают организм
Домашний уход, который дарит ногам второе дыхание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.