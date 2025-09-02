Когда секатор становится предателем: растения, к которым нельзя прикасаться осенью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень кажется идеальным временем для садовых работ, но именно в сентябре можно допустить ошибку, которая лишит вас урожая и красоты в следующем сезоне. Дело в том, что некоторые растения нельзя обрезать в начале осени — иначе вы потеряете цветы или даже навредите всей экосистеме.

Метельчатые гортензии
Фото: commons.wikimedia.org by Michele Dorsey Walfred, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Метельчатые гортензии
  • Розмарин
    Лёгкая обрезка или срез ради кулинарии допустимы, но сильная обрезка в сентябре категорически не подходит. Розмарин лучше обновлять в конце весны — тогда он быстрее тронется в рост.
  • Китайская лоропеталум
    Этот декоративный куст цветёт на старых побегах. Если тронуть его осенью, можно лишиться весеннего цветения, а новые ростки всё равно погибнут от морозов.
  • Американская красавица
    Эти яркие ягоды становятся настоящим спасением для птиц и мелких животных осенью и зимой. Если срезать куст в сентябре, вы лишите сад живого украшения и пернатых — корма.
  • Декоративные злаки
    Осенние метёлки и колоски — не только красота. Их семена кормят птиц, а густые кусты служат укрытием для насекомых и мелких зверьков. Оставьте злаки зимовать как есть.
  • Астры
    Эти цветы — последний источник нектара для бабочек и пчёл. Срезав их осенью, вы не только потеряете яркие краски, но и подорвёте баланс в саду.
  • Сирень
    К сентябрю сирень уже заложила будущие цветочные почки. Стоит взять секатор — и весной вас ждёт пустой куст. Лучшее время для обрезки — сразу после цветения.
  • Гортензии
    Крупнолистные и дуболистные сорта формируют бутоны именно осенью. Если их обрезать, в следующем году на ветках не появится ни одного соцветия.

Главное правило: в сентябре не спешите с секатором. Лучше отложите обрезку до весны или дождитесь периода покоя — так растения будут здоровее, а сад зацветёт пышнее.

Уточнения

Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
