Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры

2:22
Садоводство

Порой самые полезные добавки к нашему рациону растут буквально под ногами. Обычные травы, которые летом мы зачастую даже не замечаем или считаем сорняками, могут стать настоящим кладом зимой. Их можно сушить, замораживать или использовать для домашних заготовок — и в холодные месяцы радовать себя ароматным чаем или насыщать блюда витаминами.

Тысячелистник
Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тысячелистник

Листья вишни — не только для консервации

Вишнёвые листья обычно отправляют в банки при засолке и мариновании овощей. Но мало кто знает, что их можно сушить и добавлять в чай. Настой с вишнёвыми листьями приобретает мягкий фруктовый аромат, напоминающий лето, и лёгкий оздоровительный эффект.

Чистотел — зелёный лекарь в банке

Чистотел известен как растение с сильными целебными свойствами. Его используют для приготовления настоек, кваса и травяных чаёв. В составе есть алкалоиды, органические кислоты и сапонины, благодаря которым напитки из чистотела считаются полезными для организма. Правда, важно помнить о дозировке и применять его аккуратно.

Крапива — кладовая витаминов

Весной и в начале лета крапива незаменима для приготовления зелёных смесей и подкормок для растений. Но и для людей она полезна не меньше: во второй половине сезона её можно заготовить впрок. Сушёная или замороженная крапива отлично подходит для витаминных салатов, зелёных супов и даже варенья.

Тысячелистник — ароматная классика

Тысячелистник — одна из самых универсальных трав. Его листья и соцветия содержат эфирные масла, флавоноиды и минералы. На основе растения готовят настои, которые используют как в кулинарии, так и в народной медицине. Лёгкая горчинка тысячелистника прекрасно оттеняет вкус мясных и овощных блюд.

Сныть — сорняк с пользой

Часто её стараются безжалостно выполоть, а между тем сныть — настоящий источник здоровья. В её листьях много витамина С, каротина, эфирных масел и микроэлементов. Молодые побеги можно добавлять в салаты, супы или использовать как основу для зелёных коктейлей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
