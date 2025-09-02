Сохранить томаты или потерять всё: решение, которое нужно принять в сентябре

С наступлением сентября температура днём редко поднимается выше +15…+20 °C, а ночью может опускаться ниже +10 °C. В такой период у огородников возникает вопрос: нужно ли полностью закрывать теплицу с томатами или продолжать проветривание?

Почему нельзя держать теплицу закрытой

Закрытая теплица быстро накапливает влагу, а вместе с прохладой это создаёт идеальные условия для фитофтороза. Болезнь развивается стремительно, поражает листья, стебли и плоды, а спасти урожай в таких условиях крайне сложно. Поэтому даже при похолодании оставлять теплицу без доступа свежего воздуха опасно.

Оптимальный режим проветривания

• Днём форточки и двери теплицы нужно открывать, чтобы снизить влажность и обеспечить циркуляцию воздуха.

• На ночь теплицу закрывают полностью, защищая растения от резкого похолодания.

• В дождливую погоду открывают только верхние форточки, чтобы уменьшить конденсат, но не допустить попадания холодных потоков воздуха прямо на растения.

Что делать с урожаем в сентябре

В прохладных условиях созревание томатов замедляется. Чтобы не потерять плоды, рекомендуется снимать их в фазе технической спелости — слегка бурые или молочно-зелёные. В тёплом и сухом помещении они дозреют быстрее и безопаснее, чем на кустах.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

