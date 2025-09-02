Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны

Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение

2:56
Садоводство

Гиацинты — одни из самых эффектных весенних цветов, которые радуют сад своей яркостью и ароматом уже в начале сезона. Чтобы добиться пышного цветения, важно правильно выбрать время и условия для осенней посадки.

Гиацинты
Фото: creativecommons.org by Rexness, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гиацинты

Почему гиацинты сажают именно осенью

Весенняя посадка не даёт цветения в первый год. Луковицам необходимо пройти естественный период охлаждения, и именно осенняя посадка обеспечивает этот процесс. В грунте они успевают укорениться, чтобы весной выпустить крепкие листья и цветоносы.

Подготовка места и почвы

Каждый год для гиацинтов желательно выбирать новое место: при длительном выращивании на одной клумбе цветение становится слабее.

• Почву следует перекопать и разрыхлить. Если грунт тяжёлый, добавляют песок и торф.
• Перед посадкой участок накрывают плёнкой, чтобы земля успела осесть и прогреться.
• Растения любят свет, но участок должен быть защищён от сквозняков.

Выбор и обработка луковиц

Для посадки подбирают луковицы диаметром 4-6 см без повреждений. Мелкие экземпляры лучше не использовать — они не дадут обильного цветения. Перед высадкой луковицы замачивают на 30 минут в растворе марганцовки или фунгицида для профилактики болезней.

Правила посадки

• Между рядами оставляют около 25 см, а между луковицами — не менее 15 см.
• Глубина посадки зависит от размера: крупные луковицы заглубляют сильнее, мелкие — меньше.
• На дно лунок можно насыпать дренаж из песка и золы (слоем до 5 см). Зола дополнительно защитит растения от грибковых инфекций.
• В сухую погоду после посадки растения обязательно поливают.

Оптимальные сроки

Точный период зависит от региона. В средней полосе России гиацинты сажают в конце сентября — начале октября. Главное условие: до устойчивых заморозков должно оставаться минимум 3-4 недели, чтобы луковицы успели укорениться. Если холода пришли раньше, посадки укрывают слоем опавших листьев или лапником.

Возможные трудности

• Слишком ранняя посадка приводит к тому, что луковицы трогаются в рост осенью и могут погибнуть зимой.
• Запоздалая посадка не оставит времени на укоренение — гиацинты вымерзнут.
• При повышенной влажности есть риск загнивания. В этом случае клумбы делают с небольшим уклоном или увеличивают дренажный слой.
• Посадка в тени снижает обильность цветения.

Уточнения

Гиаци́нт (лат. Hyacínthus) — род растений семейства Спаржевые (Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) или включался в семейство Лилейные (Liliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги Аудио 
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Садоводство, цветоводство
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив Аудио 
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Последние материалы
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны
Убытки растут: бизнесу становится всё сложнее выживать
Скроллинг превращается в диагноз: врачи предупреждают об опасности для памяти
Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками
7 дней на Мальте: остров, который открывается заново каждый день
Бумага без вырубки деревьев: учёные сделали пластичный гель из того, что вызывает аллергию
Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд
Хотите стальные кубики пресса? Попробуйте эти 7 простых упражнений стоя – результат удивит
Рабочий треугольник рушится — кухня превращается в новый лабиринт удобства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.