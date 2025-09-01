Удобрение или угроза? Судьба мульчи осенью зависит от одного решения

Садоводство

Мульча — привычный атрибут на грядках, будь то солома, опилки или щепа. Она защищает растения от перегрева, сохраняет влагу и постепенно обогащает землю органикой. Но осенью, после сбора урожая, у многих огородников возникает вопрос: что с ней делать дальше?

Грядка с хвойной мульчей

Опасность старой мульчи

При всей пользе мульча может стать и источником проблем. Если растения в течение сезона болели мучнистой росой, фитофторой, пятнистостями или гнилями, то в слое органики вполне могли накопиться возбудители этих заболеваний. В таком случае оставлять мульчу на грядках без обработки рискованно: весной она может стать очагом инфекции.

Польза для почвы

Однако выбрасывать или сжигать мульчу без разбора — тоже ошибка. Это ценный источник углерода, который поддерживает почвенную микрофлору, улучшает структуру и плодородие грунта. По сути, мульча работает как удобрение замедленного действия.

Что делать с мульчей осенью

• Если на растениях в течение сезона не было болезней, мульчу можно смело закапывать в грядки при осенней перекопке. Она перегниёт и станет дополнительным питанием для будущих культур.

• Если же были заметны признаки грибковых инфекций, оптимально провести профилактику. Для этого используют биопрепараты на основе триходермы ("Триходермин", "Триходерма вериде" и др.). Раствором обильно смачивают слой мульчи, а затем закапывают его в почву. Гриб-антагонист подавит патогены, и мульча перестанет быть источником риска.

• В случае сильного заражения лучше не рисковать и отправить остатки в компостную яму, предварительно пересыпав их золой или известью для обеззараживания.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

