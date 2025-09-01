Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
За гранью дозволенного: Егор Крид устроил шоу, которое вызвало гнев публики
Кордоба грозит уйти? Тренер Краснодара раскрыл правду о заявлении форварда
Миллиард тонн еды в мусор: в Греции спорят, сможет ли решить проблему отмена шведского стола
Археологи в шоке: найдено доказательство невероятного инженерного подвига в Иерусалиме
Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет
Эти три напитка разрушают мозг быстрее, чем усталость и хронический недосып
Секунды до сплошной: почему водители рискуют правами на ровной дороге
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка

Удобрение или угроза? Судьба мульчи осенью зависит от одного решения

1:54
Садоводство

Мульча — привычный атрибут на грядках, будь то солома, опилки или щепа. Она защищает растения от перегрева, сохраняет влагу и постепенно обогащает землю органикой. Но осенью, после сбора урожая, у многих огородников возникает вопрос: что с ней делать дальше?

Грядка с хвойной мульчей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка с хвойной мульчей

Опасность старой мульчи

При всей пользе мульча может стать и источником проблем. Если растения в течение сезона болели мучнистой росой, фитофторой, пятнистостями или гнилями, то в слое органики вполне могли накопиться возбудители этих заболеваний. В таком случае оставлять мульчу на грядках без обработки рискованно: весной она может стать очагом инфекции.

Польза для почвы

Однако выбрасывать или сжигать мульчу без разбора — тоже ошибка. Это ценный источник углерода, который поддерживает почвенную микрофлору, улучшает структуру и плодородие грунта. По сути, мульча работает как удобрение замедленного действия.

Что делать с мульчей осенью

• Если на растениях в течение сезона не было болезней, мульчу можно смело закапывать в грядки при осенней перекопке. Она перегниёт и станет дополнительным питанием для будущих культур.

• Если же были заметны признаки грибковых инфекций, оптимально провести профилактику. Для этого используют биопрепараты на основе триходермы ("Триходермин", "Триходерма вериде" и др.). Раствором обильно смачивают слой мульчи, а затем закапывают его в почву. Гриб-антагонист подавит патогены, и мульча перестанет быть источником риска.

• В случае сильного заражения лучше не рисковать и отправить остатки в компостную яму, предварительно пересыпав их золой или известью для обеззараживания.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Новая лампа горит меньше старой: скрытая причина в установке, а не в ресурсе
Лиса Патрикеевна на новый лад: почему Ксению Собчак сравнили со сказочным персонажем, показав её паспорт
Удобрение или угроза? Судьба мульчи осенью зависит от одного решения
Австралийский остров, где сбываются мечты: сколько стоит ночь на Большом Барьерном рифе
Дочь Даны Борисовой отметила 18-летие: на празднике всех затмил звездный гость
Три вещи, которые вы делаете каждый день и за которые ваша собака вас тайно ненавидит
Слух уходит — и мир рушится: вот как вернуть его обратно
Марс за 30 дней? Космос в ожидании перемен от Росатома
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.