Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку

Садоводство

Капуста — царица осеннего огорода. Но вкус и качество кочанов зависят не только от ухода, а в первую очередь от того, вовремя ли они собраны. Ошибка в сроках может стоить всего урожая.

Пекинская капуста
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пекинская капуста

Белокочанная и краснокочанная

Белокочанная капуста остаётся фаворитом садоводов. Обычно её убирают в октябре, ведь она выдерживает лёгкие заморозки до -4 °C. Но если затянутся дожди, кочаны начнут трескаться и терять упругость.

"Белокочанную капусту стараются убрать до затяжных ливней. Если погода позволяет, она может простоять на грядке до первых морозов", — отмечает садовод-эксперт Светлана Самойлова.

Краснокочанная капуста по срокам и условиям схожа: её также лучше снимать в октябре.

Брокколи и цветная

Совсем другое дело брокколи и цветная капуста. Их ценность — нежные соцветия, которые портятся очень быстро.
Брокколи нужно срезать, как только головка станет плотной и средней величины. Ждать крупного размера опасно: бутоны раскроются и появятся жёлтые цветки. Цветная капуста сигнализирует готовность побурением кочана. Важно собрать её, пока он ещё белый и плотный.

Брюссельская и савойская

Миниатюрные кочаны брюссельской капусты не боятся заморозков до -6 °C. Её можно убирать без спешки, а замороженные головки подойдут даже для хранения в морозилке. Савойская же хранится хуже всего, быстро вянет и теряет сочность. Поэтому её лучше использовать сразу после сбора — для голубцов или супов.

Кольраби и хранение

Кольраби можно сохранить до апреля, если сложить кочаны в тканевые мешки, а затем в полиэтиленовые, оставив доступ воздуха. Белокочанную и краснокочанную капусту чаще хранят в погребе или на лоджии — подвешенные вниз головой, они не соприкасаются и дольше остаются свежими.

Главное правило одно: убирать капусту нужно в сухую погоду. Заморозки до -2 °C не вредят ни одному виду. А правильно выбранный момент и условия хранения обеспечат витаминное богатство до самой весны, сообщает URA.RU.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
