Секрет урожая прячется в календаре Луны: что успеть до 7 сентября

7 сентября наступит полнолуние — момент, когда энергия растений достигает пика, а соки поднимаются от корней к вершинам. В этот период лучше отказаться от пересадок и обрезки: растения становятся уязвимыми и могут заболеть. Но есть работы, которые именно сейчас принесут наибольшую пользу.

Сбор урожая

Плоды, достигшие зрелости, важно убрать до полнолуния. Это сохранит их вкус и полезные свойства, особенно если планируется длительное хранение. Перезревшие овощи и фрукты хуже переносят зиму и быстрее портятся.

Полнолуние — удачное время для прополки. Сорняки в эти дни наиболее слабы, и если убрать их сейчас, они не успеют "отвоевать" у культурных растений питание и влагу.

До убывающей Луны стоит внести органику: компост, перегной или золу. Эти природные добавки насытят землю и помогут ей восстановиться. Осенью такая подготовка станет залогом активного роста весной.

Ещё один шаг — посев сидератов. Горчица, овёс или рожь укрепят структуру почвы и обогатят её зелёной массой. Посеянные в начале сентября, они успеют окрепнуть до заморозков и превратятся в ценное удобрение.

Полнолуние — это не только красивое зрелище в небе, но и ориентир для садоводов. Используя его энергию правильно, можно подготовить землю и растения к успешному сезону

