Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Встреча гигантов шокирует: Вашингтон игнорирует реальную угрозу ШОС
Секретные контракты ЕС: 150 миллиардов изменят войну и экономику
Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь

Секрет урожая прячется в календаре Луны: что успеть до 7 сентября

1:41
Садоводство

7 сентября наступит полнолуние — момент, когда энергия растений достигает пика, а соки поднимаются от корней к вершинам. В этот период лучше отказаться от пересадок и обрезки: растения становятся уязвимыми и могут заболеть. Но есть работы, которые именно сейчас принесут наибольшую пользу.

Осенняя подкормка деревьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подкормка деревьев
  • Сбор урожая
    Плоды, достигшие зрелости, важно убрать до полнолуния. Это сохранит их вкус и полезные свойства, особенно если планируется длительное хранение. Перезревшие овощи и фрукты хуже переносят зиму и быстрее портятся.
  • Борьба с сорняками
    Полнолуние — удачное время для прополки. Сорняки в эти дни наиболее слабы, и если убрать их сейчас, они не успеют "отвоевать" у культурных растений питание и влагу.
  • Удобрение почвы
    До убывающей Луны стоит внести органику: компост, перегной или золу. Эти природные добавки насытят землю и помогут ей восстановиться. Осенью такая подготовка станет залогом активного роста весной.
  • Посев сидератов
    Ещё один шаг — посев сидератов. Горчица, овёс или рожь укрепят структуру почвы и обогатят её зелёной массой. Посеянные в начале сентября, они успеют окрепнуть до заморозков и превратятся в ценное удобрение.

Полнолуние — это не только красивое зрелище в небе, но и ориентир для садоводов. Используя его энергию правильно, можно подготовить землю и растения к успешному сезону, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Последние материалы
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов
Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.