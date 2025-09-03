Урожая не видать: растения становятся мелкими и корявыми без одной подкормки

Каждый огородник хоть раз сталкивался с ситуацией: растения вдруг перестают расти, становятся хрупкими, листья бледнеют, а плоды мельчают и теряют вкус. Даже при правильном поливе и уходе урожай оказывается слабым. Причина часто кроется в нехватке микроэлементов, особенно цинка.

Почему растения останавливаются в росте

Недостаток цинка нарушает деление клеток и снижает усвоение фосфора. В результате листья желтеют (хлороз), нижние пластины начинают отмирать (некроз), а развитие плодов замедляется. Вот основные причины, почему возникает дефицит:

Чрезмерное известкование почвы. Излишек кальция мешает растениям усваивать микроэлементы. Слишком высокий pH. Щелочная почва блокирует доступ цинка к корням. Повышенная кислотность. Не только щелочь, но и чрезмерная кислая среда приводит к дефициту. Недостаток органики. Без перегноя и компоста почва беднеет, и питательные вещества становятся недоступны. Избыток фосфорно-азотных удобрений. Чрезмерные подкормки мешают растениям усваивать микроэлементы.

Как спасти растения

Использовать хелат цинка. Его можно вносить через капельный полив или опрыскиванием по листу. Такой способ быстро восполняет дефицит.

Нормализовать кислотность. Поддерживайте pH на уровне, подходящем для конкретных культур (обычно 6-6,5). Это улучшит усвоение микроэлементов.

Добавлять органику. Перегной, компост, сидераты — всё это повышает плодородие и делает цинк доступнее.

Соблюдать баланс удобрений. Не стоит увлекаться азотом и фосфором — переизбыток всегда вредит.

