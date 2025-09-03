Урожая не видать: растения становятся мелкими и корявыми без одной подкормки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Садоводство

Каждый огородник хоть раз сталкивался с ситуацией: растения вдруг перестают расти, становятся хрупкими, листья бледнеют, а плоды мельчают и теряют вкус. Даже при правильном поливе и уходе урожай оказывается слабым. Причина часто кроется в нехватке микроэлементов, особенно цинка.

Черенки
Фото: commons.wikimedia.org by Czupryniak Marcin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черенки

Почему растения останавливаются в росте

Недостаток цинка нарушает деление клеток и снижает усвоение фосфора. В результате листья желтеют (хлороз), нижние пластины начинают отмирать (некроз), а развитие плодов замедляется. Вот основные причины, почему возникает дефицит:

  1. Чрезмерное известкование почвы. Излишек кальция мешает растениям усваивать микроэлементы.

  2. Слишком высокий pH. Щелочная почва блокирует доступ цинка к корням.

  3. Повышенная кислотность. Не только щелочь, но и чрезмерная кислая среда приводит к дефициту.

  4. Недостаток органики. Без перегноя и компоста почва беднеет, и питательные вещества становятся недоступны.

  5. Избыток фосфорно-азотных удобрений. Чрезмерные подкормки мешают растениям усваивать микроэлементы.

Как спасти растения

  • Использовать хелат цинка. Его можно вносить через капельный полив или опрыскиванием по листу. Такой способ быстро восполняет дефицит.

  • Нормализовать кислотность. Поддерживайте pH на уровне, подходящем для конкретных культур (обычно 6-6,5). Это улучшит усвоение микроэлементов.

  • Добавлять органику. Перегной, компост, сидераты — всё это повышает плодородие и делает цинк доступнее.

  • Соблюдать баланс удобрений. Не стоит увлекаться азотом и фосфором — переизбыток всегда вредит.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
