Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия

Осенью, сразу после сбора урожая, в огороде начинается важный этап — подготовка грядок к следующему сезону. Помимо внесения удобрений, стоит позаботиться и о здоровье почвы: за лето в ней накапливаются споры грибков и личинки вредителей, которые спокойно зимуют и весной могут вызвать серьёзные болезни растений.
Меньше обработок весной — если уничтожить споры и личинок осенью, весной растения будут расти здоровее.
Профилактика грибков — многие инфекции долго не проявляются, но активно развиваются в сырой земле.
Снижение количества сорняков — при грамотной обработке семена сорных растений теряют всхожесть.
Удалите растительные остатки. Срезанная ботва, падалица, сорняки с корнями — их лучше сразу убрать, чтобы не оставлять вредителям "убежищ".
Освободите участок. Не храните на грядках старые доски, тряпки и мусор — они часто становятся рассадником болезней.
Перекопайте почву. Осенняя перекопка улучшает структуру грунта и помогает уничтожить часть личинок и спор грибков, оказавшихся на поверхности.
Используйте сидераты. Если готовиться заранее, в конце лета можно засеять участок горчицей или другими зелёными удобрениями, а к осени заделать их в землю. Это естественный способ оздоровления почвы.
Нормализуйте кислотность. Помидоры, огурцы и большинство овощей любят слабокислую или нейтральную почву. Чтобы снизить кислотность после закладки органики (например, падалицы или травы), вносят около 200 г доломитовой муки или древесную золу на 1 м².
Биопрепараты (безопасны для почвы и животных): Фитоспорин-М, Триходермин, Бактофит, Байкал и аналоги. Их применяют для профилактики и лёгкого оздоровления грунта.
Народные методы: древесная зола, слабый раствор марганцовки — подойдут при небольшом количестве вредителей.
Химические фунгициды: используются в случае серьёзного заражения, но требуют строгого соблюдения дозировок и инструкции, иначе можно повредить почве.
Уточнения
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.