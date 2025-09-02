Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Садоводство

Осенью, сразу после сбора урожая, в огороде начинается важный этап — подготовка грядок к следующему сезону. Помимо внесения удобрений, стоит позаботиться и о здоровье почвы: за лето в ней накапливаются споры грибков и личинки вредителей, которые спокойно зимуют и весной могут вызвать серьёзные болезни растений.

Обработка почвы после сбора урожая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обработка почвы после сбора урожая

Зачем обеззараживать почву осенью

  1. Меньше обработок весной — если уничтожить споры и личинок осенью, весной растения будут расти здоровее.

  2. Профилактика грибков — многие инфекции долго не проявляются, но активно развиваются в сырой земле.

  3. Снижение количества сорняков — при грамотной обработке семена сорных растений теряют всхожесть.

Как правильно подготовить землю

  • Удалите растительные остатки. Срезанная ботва, падалица, сорняки с корнями — их лучше сразу убрать, чтобы не оставлять вредителям "убежищ".

  • Освободите участок. Не храните на грядках старые доски, тряпки и мусор — они часто становятся рассадником болезней.

  • Перекопайте почву. Осенняя перекопка улучшает структуру грунта и помогает уничтожить часть личинок и спор грибков, оказавшихся на поверхности.

  • Используйте сидераты. Если готовиться заранее, в конце лета можно засеять участок горчицей или другими зелёными удобрениями, а к осени заделать их в землю. Это естественный способ оздоровления почвы.

  • Нормализуйте кислотность. Помидоры, огурцы и большинство овощей любят слабокислую или нейтральную почву. Чтобы снизить кислотность после закладки органики (например, падалицы или травы), вносят около 200 г доломитовой муки или древесную золу на 1 м².

Средства для обеззараживания

  • Биопрепараты (безопасны для почвы и животных): Фитоспорин-М, Триходермин, Бактофит, Байкал и аналоги. Их применяют для профилактики и лёгкого оздоровления грунта.

  • Народные методы: древесная зола, слабый раствор марганцовки — подойдут при небольшом количестве вредителей.

  • Химические фунгициды: используются в случае серьёзного заражения, но требуют строгого соблюдения дозировок и инструкции, иначе можно повредить почве.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Картошка фри любит дисциплину: один неверный шаг — и хруст пропадает
