Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия

Осенью, сразу после сбора урожая, в огороде начинается важный этап — подготовка грядок к следующему сезону. Помимо внесения удобрений, стоит позаботиться и о здоровье почвы: за лето в ней накапливаются споры грибков и личинки вредителей, которые спокойно зимуют и весной могут вызвать серьёзные болезни растений.

Профилактика грибков — многие инфекции долго не проявляются, но активно развиваются в сырой земле.

Меньше обработок весной — если уничтожить споры и личинок осенью, весной растения будут расти здоровее.

Удалите растительные остатки. Срезанная ботва, падалица, сорняки с корнями — их лучше сразу убрать, чтобы не оставлять вредителям "убежищ".

Освободите участок. Не храните на грядках старые доски, тряпки и мусор — они часто становятся рассадником болезней.

Перекопайте почву. Осенняя перекопка улучшает структуру грунта и помогает уничтожить часть личинок и спор грибков, оказавшихся на поверхности.

Используйте сидераты. Если готовиться заранее, в конце лета можно засеять участок горчицей или другими зелёными удобрениями, а к осени заделать их в землю. Это естественный способ оздоровления почвы.