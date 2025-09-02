Подкормка в сентябре превращает обычный участок в ягодную плантацию

Сентябрь — оптимальное время для посадки клубники. В этот период у рассады есть несколько недель, чтобы укорениться до заморозков, а весной растения быстро тронутся в рост и дадут первый урожай. Однако успех зависит не только от сроков, но и от правильного выбора места и подготовки почвы.
Культура плохо переносит застой влаги, поэтому низины не подойдут: там корни зимой могут вымерзнуть, а весной загнить. Лучший вариант — ровный участок или небольшая возвышенность.
Также важно, чтобы грядка была защищена от ветра. Хорошо, если рядом есть забор, кустарники или деревья. При этом участок должен находиться с южной или юго-западной стороны сада — там растения получат максимум солнца и тепла.
Работы начинают ещё летом. На выбранном месте высевают сидераты, чаще всего горчицу. К осени зелёная масса заделывается в землю, улучшая её структуру и повышая плодородие.
Клубника любит слегка кислую почву, поэтому при подготовке участка вносят удобрения:
• суперфосфат — около 30 г на 1 м²,
• хлористый калий — около 20 г на 1 м².
Такой состав создаёт оптимальные условия для молодых кустов, помогая им быстрее укорениться.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
