Враги овощей капитулируют: один цветок меняет правила борьбы с вредителями

Многие садоводы годами ищут способ избавиться от вредителей, не прибегая к химии. Оказывается, решение давно предлагает сама природа — достаточно поселить на грядках растение, которое работает как естественный инсектицид.
Речь идёт о пиретруме, известном также как персидская ромашка. Это многолетник с яркими соцветиями, который не только украшает участок, но и помогает в борьбе с насекомыми. Его ценят огородники по всему миру за способность отпугивать и даже уничтожать мелких паразитов.
О полезных свойствах пиретрума известно уже более двух веков. Когда растение завезли в Европу, его быстро начали использовать в быту: сушёные цветы растирали в порошок и применяли против домашних насекомых.
Со временем свойства ромашки стали активно использовать и в сельском хозяйстве. Она доказала эффективность против вредителей овощных и декоративных культур.
В её соцветиях содержатся природные инсектициды — пиретрины. Эти вещества парализуют нервную систему насекомых, при этом для людей и животных они безопасны. Запах растения отпугивает тлю, белокрылку, блох и других вредителей.
• Чаще всего пиретрум сажают рядом с овощными грядками или цветниками.
• Его можно использовать как бордюрное растение по краям участка.
• Хорошо сочетается с томатами, капустой, баклажанами и огурцами.
Таким образом, ромашка становится естественным барьером, создавая защиту для растений без применения химических препаратов.
• Пиретрум неприхотлив в уходе и хорошо переносит зиму.
• Соцветия можно собирать и сушить, а затем использовать в виде порошка для защиты домашних животных от блох.
• Растение прекрасно вписывается в декоративные композиции, не уступая другим садовым цветам по красоте.
Выращивая ромашку на огороде, можно совместить сразу две цели: украсить участок и навсегда сократить количество вредителей без лишних затрат.
Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.