Враги овощей капитулируют: один цветок меняет правила борьбы с вредителями

2:20
Садоводство

Многие садоводы годами ищут способ избавиться от вредителей, не прибегая к химии. Оказывается, решение давно предлагает сама природа — достаточно поселить на грядках растение, которое работает как естественный инсектицид.

Ромашковый газон
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ромашковый газон

Растение-защитник

Речь идёт о пиретруме, известном также как персидская ромашка. Это многолетник с яркими соцветиями, который не только украшает участок, но и помогает в борьбе с насекомыми. Его ценят огородники по всему миру за способность отпугивать и даже уничтожать мелких паразитов.

Историческая справка

О полезных свойствах пиретрума известно уже более двух веков. Когда растение завезли в Европу, его быстро начали использовать в быту: сушёные цветы растирали в порошок и применяли против домашних насекомых.

Со временем свойства ромашки стали активно использовать и в сельском хозяйстве. Она доказала эффективность против вредителей овощных и декоративных культур.

Как действует ромашка

В её соцветиях содержатся природные инсектициды — пиретрины. Эти вещества парализуют нервную систему насекомых, при этом для людей и животных они безопасны. Запах растения отпугивает тлю, белокрылку, блох и других вредителей.

Где и как высаживать

• Чаще всего пиретрум сажают рядом с овощными грядками или цветниками.
• Его можно использовать как бордюрное растение по краям участка.
• Хорошо сочетается с томатами, капустой, баклажанами и огурцами.

Таким образом, ромашка становится естественным барьером, создавая защиту для растений без применения химических препаратов.

Дополнительные преимущества

• Пиретрум неприхотлив в уходе и хорошо переносит зиму.
• Соцветия можно собирать и сушить, а затем использовать в виде порошка для защиты домашних животных от блох.
• Растение прекрасно вписывается в декоративные композиции, не уступая другим садовым цветам по красоте.

Выращивая ромашку на огороде, можно совместить сразу две цели: украсить участок и навсегда сократить количество вредителей без лишних затрат.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
