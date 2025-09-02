Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать

Осенью хвойные растения требуют особого внимания: именно в этот период закладывается их устойчивость к морозам, болезням и весенним ожогам. Несмотря на выносливость туй, елей или сосен, без правильного ухода они могут потерять декоративность и здоровье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Миксбордер из хвойных

Влагозарядный полив

Главным источником зимних проблем для хвойных является вовсе не мороз, а иссушение. В солнечные дни хвоя активно испаряет влагу, а корни, скованные промерзшей землёй, не могут её восполнить. Чтобы избежать высыхания, осенью проводят влагозарядный полив.

Полив делают в октябре или начале ноября, когда температура днём держится в пределах +7…+9 °C. Важно успеть до первых заморозков. Вода должна проникать глубоко — не менее чем на 50-60 см. Для взрослого дерева требуется до восьми вёдер воды, для молодого достаточно трёх-четырёх. Полив лучше выполнять в несколько приёмов, чтобы влага равномерно распределялась и хорошо впиталась в почву.

Хорошо напитанная земля промерзает медленнее, а значит, корни получают больше времени на подготовку к зиме.

Осенняя подкормка

Чтобы корни окрепли, а побеги полностью вызрели, хвойным осенью необходимы фосфор и калий. Эти элементы помогают укрепить ткани и делают растение более устойчивым к болезням и холодам.

Использовать азот в это время категорически нельзя: он провоцирует рост зелёной массы, и молодые побеги погибают при первых морозах. Оптимальный выбор — специализированные удобрения для хвойных с пометкой "осень". Также можно внести суперфосфат, монофосфат калия или сульфат калия. Подкормку делают не позднее чем за месяц до морозов, равномерно распределяя удобрения по приствольному кругу и слегка заделывая в почву.

Санитарная обрезка и чистка

После лета на хвойных часто остаются сухие, пожелтевшие или повреждённые ветви. Их необходимо удалить секатором, а места срезов обработать садовым варом или специальными средствами.

У густых растений, таких как туи и можжевельники, внутри кроны часто скапливается сухая хвоя. Её лучше убрать руками в перчатках или с помощью садового пылесоса. Эта процедура улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых болезней.

После обрезки важно убрать и сжечь весь растительный мусор.

Профилактика болезней и вредителей

Даже если хвойное выглядит здоровым, осенью проводят профилактическую обработку. На растительных остатках и в почве зимуют споры грибков и яйца насекомых, которые весной начинают активно развиваться.

Для защиты от заболеваний используют 1%-ную бордоскую жидкость или медьсодержащие препараты (Абига-Пик, ХОМ, Ордан). Хорошо зарекомендовал себя фунгицид "Ракурс" против ржавчины и шютте.

От вредителей эффективны препараты "Актара", "Мовенто Энерджи", а также комплексные средства "Пиноцид" и "Батрайдер". Обработку проводят в сухую безветренную погоду, тщательно опрыскивая все части растения, включая приствольный круг.

Мульчирование

Корни хвойных, особенно молодых, уязвимы перед морозами. Поэтому осенью рекомендуется мульчировать приствольный круг. Слой мульчи в 5-7 см защищает от резких перепадов температур и сохраняет влагу после полива.

Лучше использовать кору, щепу, торф, компост или опавшую хвою. Солому и сено применять не стоит — они привлекают грызунов. При укладке важно отступить несколько сантиметров от ствола, чтобы кора не подпревала.

Укрытие на зиму

Не все хвойные одинаково зимостойки, а молодые посадки особенно уязвимы. Задача укрытия — защитить растения от солнца и снега.

Чтобы ветви не ломались под тяжестью осадков, крону обвязывают шпагатом или сеткой. От солнечных ожогов защищают экраны из мешковины или агроспана, а для небольших растений подойдут свободные чехлы или лапник. Главное — не использовать полиэтилен, он создаёт парниковый эффект.

Укрытие устанавливают после заморозков, оставляя отверстия для вентиляции. Весной снимают постепенно, выбирая пасмурные дни, чтобы растения не получили ожог от яркого солнца.

Правильный уход за хвойными осенью — это инвестиция в здоровье сада. Если вовремя провести полив, подкормку, санитарную обрезку, обработку от болезней и вредителей, а также мульчирование и укрытие, растения встретят зиму подготовленными и порадуют свежей зеленью в новом сезоне.

Уточнения

Хво́йные — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

