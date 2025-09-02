Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт
Яйцо в лунке: старинный приём, который до сих пор вводит в заблуждение — секрет бывалых садоводов
Чужие сны в вашей спальне: что скрывает пространство под кроватью с точки зрения фэншуй
Жил на земле, но выбрал воздух: археоптерикс оказался не только динозавром
Дарит в лесу своей бабе: Катю Гордон удивил необычный подарок Шамана Мизулиной
Как прошел третий день Московской недели моды
Мышцы надуваются, как губка: тренировки, которые делают тело фактурным и выносливым
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш

Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать

Садоводство

Осенью хвойные растения требуют особого внимания: именно в этот период закладывается их устойчивость к морозам, болезням и весенним ожогам. Несмотря на выносливость туй, елей или сосен, без правильного ухода они могут потерять декоративность и здоровье.

Миксбордер из хвойных
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миксбордер из хвойных

Влагозарядный полив

Главным источником зимних проблем для хвойных является вовсе не мороз, а иссушение. В солнечные дни хвоя активно испаряет влагу, а корни, скованные промерзшей землёй, не могут её восполнить. Чтобы избежать высыхания, осенью проводят влагозарядный полив.

Полив делают в октябре или начале ноября, когда температура днём держится в пределах +7…+9 °C. Важно успеть до первых заморозков. Вода должна проникать глубоко — не менее чем на 50-60 см. Для взрослого дерева требуется до восьми вёдер воды, для молодого достаточно трёх-четырёх. Полив лучше выполнять в несколько приёмов, чтобы влага равномерно распределялась и хорошо впиталась в почву.

Хорошо напитанная земля промерзает медленнее, а значит, корни получают больше времени на подготовку к зиме.

Осенняя подкормка

Чтобы корни окрепли, а побеги полностью вызрели, хвойным осенью необходимы фосфор и калий. Эти элементы помогают укрепить ткани и делают растение более устойчивым к болезням и холодам.

Использовать азот в это время категорически нельзя: он провоцирует рост зелёной массы, и молодые побеги погибают при первых морозах. Оптимальный выбор — специализированные удобрения для хвойных с пометкой "осень". Также можно внести суперфосфат, монофосфат калия или сульфат калия. Подкормку делают не позднее чем за месяц до морозов, равномерно распределяя удобрения по приствольному кругу и слегка заделывая в почву.

Санитарная обрезка и чистка

После лета на хвойных часто остаются сухие, пожелтевшие или повреждённые ветви. Их необходимо удалить секатором, а места срезов обработать садовым варом или специальными средствами.

У густых растений, таких как туи и можжевельники, внутри кроны часто скапливается сухая хвоя. Её лучше убрать руками в перчатках или с помощью садового пылесоса. Эта процедура улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых болезней.

После обрезки важно убрать и сжечь весь растительный мусор.

Профилактика болезней и вредителей

Даже если хвойное выглядит здоровым, осенью проводят профилактическую обработку. На растительных остатках и в почве зимуют споры грибков и яйца насекомых, которые весной начинают активно развиваться.

Для защиты от заболеваний используют 1%-ную бордоскую жидкость или медьсодержащие препараты (Абига-Пик, ХОМ, Ордан). Хорошо зарекомендовал себя фунгицид "Ракурс" против ржавчины и шютте.

От вредителей эффективны препараты "Актара", "Мовенто Энерджи", а также комплексные средства "Пиноцид" и "Батрайдер". Обработку проводят в сухую безветренную погоду, тщательно опрыскивая все части растения, включая приствольный круг.

Мульчирование

Корни хвойных, особенно молодых, уязвимы перед морозами. Поэтому осенью рекомендуется мульчировать приствольный круг. Слой мульчи в 5-7 см защищает от резких перепадов температур и сохраняет влагу после полива.

Лучше использовать кору, щепу, торф, компост или опавшую хвою. Солому и сено применять не стоит — они привлекают грызунов. При укладке важно отступить несколько сантиметров от ствола, чтобы кора не подпревала.

Укрытие на зиму

Не все хвойные одинаково зимостойки, а молодые посадки особенно уязвимы. Задача укрытия — защитить растения от солнца и снега.

Чтобы ветви не ломались под тяжестью осадков, крону обвязывают шпагатом или сеткой. От солнечных ожогов защищают экраны из мешковины или агроспана, а для небольших растений подойдут свободные чехлы или лапник. Главное — не использовать полиэтилен, он создаёт парниковый эффект.

Укрытие устанавливают после заморозков, оставляя отверстия для вентиляции. Весной снимают постепенно, выбирая пасмурные дни, чтобы растения не получили ожог от яркого солнца.

Правильный уход за хвойными осенью — это инвестиция в здоровье сада. Если вовремя провести полив, подкормку, санитарную обрезку, обработку от болезней и вредителей, а также мульчирование и укрытие, растения встретят зиму подготовленными и порадуют свежей зеленью в новом сезоне.

Уточнения

Хво́йные — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Садоводство, цветоводство
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив Аудио 
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Летающий радар МиГ-31 и ядерный гигант: как Россия строит щит над Севером
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш
Тайная игра глубин: охота за подлодкой России обернулась кошмаром для НАТО
Конец гегемонии: Запад уличили в злоупотреблении долларом
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Кто, если не казаки, будут поднимать демографию России — иерей Тимофей Чайкин
Бразильский город, где солнце встаёт раньше всех: что нужно знать перед поездкой в Жуан-Песоа
В дикой природе так спят только избранные: что кошка сообщает, укладываясь на подушку
Секрет нежнейшего сала — не соль, а сахар: неожиданный приём на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.