Не ждите морозов: сделайте это с малиной сейчас, чтобы потом не бегать за покупной

3:07
Садоводство

Осень в огороде — время двойной работы. Пока мы собираем последние ягоды и готовим грядки к зиме, в земле уже затаились новые враги будущего урожая. Один из самых коварных — малинный жук. Маленькое рыжее насекомое способно лишить садоводов не только сладких ягод, но и здоровья целых кустов. К счастью, есть простое, доступное и экологичное средство борьбы — обычная пищевая сода.

Малинный жук на кусте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малинный жук на кусте

Почему малинный жук так опасен

  • Жизненный цикл: зимует в почве, а уже при +10 °C выбирается на поверхность.
  • Весной объедает молодые листья и бутоны, ослабляя кусты.
  • Во время цветения самки откладывают яйца в цветоносы и завязь.
  • Летом личинки выедают ягоды изнутри, делая их червивыми и непригодными в пищу.
  • К осени насекомые окукливаются и снова уходят под землю, чтобы переждать зиму.

По данным агрономических исследований, массовые вспышки численности жука могут уничтожить до 80-90% урожая малины на приусадебных участках, если вовремя не принять меры.

Осенняя профилактика: что делать в саду

Чтобы не встретить весной малину с червивыми ягодами, стоит уделить внимание подготовке осенью:

  • Срезайте отплодоносившие побеги и обязательно сжигайте их, чтобы уничтожить зимующих вредителей.
  • Убирайте опавшие ягоды и листья, в которых часто зимуют личинки.
  • Проредите кусты: загущённые посадки — идеальные условия для жуков.
  • Взрыхлите почву вокруг кустов - так вы разрушите ходы, где прячутся куколки. Первые заморозки помогут уничтожить часть популяции. Весной процедуру можно повторить и заодно внести перегной для питания.

Сода против жука: народное средство, которое работает

Химические инсектициды во время цветения использовать нельзя — они опасны для пчёл и пчёлиных продуктов. Поэтому садоводы всё чаще обращаются к безопасным методам. Обычная пищевая сода (гидрокарбонат натрия) зарекомендовала себя как простое, но эффективное средство.

Как приготовить раствор:

  • 1 столовая ложка соды,
  • 1 литр тёплой воды.

Соду предварительно погасите кипятком, затем добавьте холодную воду до нужного объёма.

Как использовать:

  • Опрыскивайте бутоны и молодые завязи раз в неделю на протяжении всего цветения.
  • Делайте обработку вечером или в пасмурный день, чтобы избежать ожогов.
  • После сильного дождя процедуру лучше повторить — раствор легко смывается.

Учёные отмечают, что содовый раствор меняет кислотность поверхности растения и неблагоприятен для личинок насекомых. По данным исследований по биологическим методам защиты ягодных культур, регулярные обработки содой снижают повреждаемость урожая на 40-60% без риска для пчёл и почвы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
