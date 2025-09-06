Не ждите морозов: сделайте это с малиной сейчас, чтобы потом не бегать за покупной

Осень в огороде — время двойной работы. Пока мы собираем последние ягоды и готовим грядки к зиме, в земле уже затаились новые враги будущего урожая. Один из самых коварных — малинный жук. Маленькое рыжее насекомое способно лишить садоводов не только сладких ягод, но и здоровья целых кустов. К счастью, есть простое, доступное и экологичное средство борьбы — обычная пищевая сода.
По данным агрономических исследований, массовые вспышки численности жука могут уничтожить до 80-90% урожая малины на приусадебных участках, если вовремя не принять меры.
Чтобы не встретить весной малину с червивыми ягодами, стоит уделить внимание подготовке осенью:
Химические инсектициды во время цветения использовать нельзя — они опасны для пчёл и пчёлиных продуктов. Поэтому садоводы всё чаще обращаются к безопасным методам. Обычная пищевая сода (гидрокарбонат натрия) зарекомендовала себя как простое, но эффективное средство.
Как приготовить раствор:
Соду предварительно погасите кипятком, затем добавьте холодную воду до нужного объёма.
Как использовать:
Учёные отмечают, что содовый раствор меняет кислотность поверхности растения и неблагоприятен для личинок насекомых. По данным исследований по биологическим методам защиты ягодных культур, регулярные обработки содой снижают повреждаемость урожая на 40-60% без риска для пчёл и почвы.
Уточнения
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
