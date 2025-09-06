Не ждите морозов: сделайте это с малиной сейчас, чтобы потом не бегать за покупной

Осень в огороде — время двойной работы. Пока мы собираем последние ягоды и готовим грядки к зиме, в земле уже затаились новые враги будущего урожая. Один из самых коварных — малинный жук. Маленькое рыжее насекомое способно лишить садоводов не только сладких ягод, но и здоровья целых кустов. К счастью, есть простое, доступное и экологичное средство борьбы — обычная пищевая сода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малинный жук на кусте

Почему малинный жук так опасен

Жизненный цикл: зимует в почве, а уже при +10 °C выбирается на поверхность.

зимует в почве, а уже при +10 °C выбирается на поверхность. Весной объедает молодые листья и бутоны, ослабляя кусты.

объедает молодые листья и бутоны, ослабляя кусты. Во время цветения самки откладывают яйца в цветоносы и завязь.

самки откладывают яйца в цветоносы и завязь. Летом личинки выедают ягоды изнутри, делая их червивыми и непригодными в пищу.

личинки выедают ягоды изнутри, делая их червивыми и непригодными в пищу. К осени насекомые окукливаются и снова уходят под землю, чтобы переждать зиму.

По данным агрономических исследований, массовые вспышки численности жука могут уничтожить до 80-90% урожая малины на приусадебных участках, если вовремя не принять меры.

Осенняя профилактика: что делать в саду

Чтобы не встретить весной малину с червивыми ягодами, стоит уделить внимание подготовке осенью:

Срезайте отплодоносившие побеги и обязательно сжигайте их, чтобы уничтожить зимующих вредителей.

и обязательно сжигайте их, чтобы уничтожить зимующих вредителей. Убирайте опавшие ягоды и листья , в которых часто зимуют личинки.

, в которых часто зимуют личинки. Проредите кусты: загущённые посадки — идеальные условия для жуков.

загущённые посадки — идеальные условия для жуков. Взрыхлите почву вокруг кустов - так вы разрушите ходы, где прячутся куколки. Первые заморозки помогут уничтожить часть популяции. Весной процедуру можно повторить и заодно внести перегной для питания.

Сода против жука: народное средство, которое работает

Химические инсектициды во время цветения использовать нельзя — они опасны для пчёл и пчёлиных продуктов. Поэтому садоводы всё чаще обращаются к безопасным методам. Обычная пищевая сода (гидрокарбонат натрия) зарекомендовала себя как простое, но эффективное средство.

Как приготовить раствор:

1 столовая ложка соды,

1 литр тёплой воды.

Соду предварительно погасите кипятком, затем добавьте холодную воду до нужного объёма.

Как использовать:

Опрыскивайте бутоны и молодые завязи раз в неделю на протяжении всего цветения.

Делайте обработку вечером или в пасмурный день, чтобы избежать ожогов.

После сильного дождя процедуру лучше повторить — раствор легко смывается.

Учёные отмечают, что содовый раствор меняет кислотность поверхности растения и неблагоприятен для личинок насекомых. По данным исследований по биологическим методам защиты ягодных культур, регулярные обработки содой снижают повреждаемость урожая на 40-60% без риска для пчёл и почвы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

