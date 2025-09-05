Самогон не в рюмку, а в лунку: хитрый способ дачников, который отпугивает вредителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Тля — один из самых живучих и распространённых вредителей на даче и в доме. Она высасывает соки из листьев и стеблей, тормозит рост растений и переносит вирусные болезни. Вместо того чтобы травить сад агрессивной "химией", многие огородники выбирают безопасные и доступные методы. Один из них — использование спиртовых растворов.

Рюмка водки возле растения с тлёй
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рюмка водки возле растения с тлёй

Почему спирт помогает от тли

Этанол действует сразу в нескольких направлениях:

  • его пары разрушают нервную систему насекомых;
  • спирт нарушает дыхание тли и сбивает её с листьев;
  • запах и вкус делают растения непривлекательными для повторного нападения.

При этом при правильной дозировке раствор безопасен для самих культур, а также для людей и домашних животных.

Рецепты спиртовых растворов

Крепкий раствор для кустов и деревьев

Подходит для плодовых культур после цветения и для обработки огрубевших ветвей.

  • 1 л тёплой воды (25-30 °C),
  • 300 мл водки или 150 мл 96% спирта,
  • 20 г хозяйственного или зелёного мыла.

Раствором смазывают кисточкой ветви или опрыскивают стволы до появления молодой листвы.

Слабый раствор для любых культур

Безопасный вариант для ягод, овощей и цветов.

  • 1 л тёплой воды,
  • 100 мл водки или 50 мл спирта,
  • 20 г мыла.

Можно использовать в период цветения для клубники, смородины, помидоров, роз.

Раствор с кока-колой

Напиток без газа усиливает действие спирта.

  • 1 л "Кока-колы" (без пузырьков),
  • 100 мл водки,
  • 20 г мыла.

Кислоты напитка вредят тле, а сахар помогает раствору дольше держаться на листьях.

Раствор с подсолнечным маслом

Создаёт тонкую плёнку, перекрывающую тле дыхание.

  • 1 л тёплой воды,
  • 300 мл рафинированного масла,
  • 100 мл водки,
  • 20 г мыла.

Применяется только для уличных растений с жёсткой листвой (розы, кустарники). Для ягод и овощей не подходит.

Мини-раствор для домашних цветов

Для комнатных растений лучше использовать самую низкую концентрацию.

  • 1 л тёплой воды,
  • 50 мл водки,
  • 20 г мыла.

Фикусы можно протирать раствором губкой. А вот сенполии и глоксинии не переносят спирт — их лучше лечить другими способами.

Как правильно обрабатывать растения

  • Опрыскивание проводят вечером или в пасмурный день, чтобы избежать ожогов.
  • Особое внимание уделяйте нижней стороне листьев, где тля скапливается чаще всего.
  • Сильно повреждённые побеги лучше удалить и сжечь.
  • После обработки следите за муравьями: именно они помогают тле расселяться. Используйте липкие ловушки или барьеры на стволах.

Спиртовые растворы не накапливаются в плодах, не вредят пчёлам и помогают сохранить урожай. Главное — правильно подобрать концентрацию и проводить обработки регулярно.

