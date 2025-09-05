Самогон не в рюмку, а в лунку: хитрый способ дачников, который отпугивает вредителей

Тля — один из самых живучих и распространённых вредителей на даче и в доме. Она высасывает соки из листьев и стеблей, тормозит рост растений и переносит вирусные болезни. Вместо того чтобы травить сад агрессивной "химией", многие огородники выбирают безопасные и доступные методы. Один из них — использование спиртовых растворов.
Этанол действует сразу в нескольких направлениях:
При этом при правильной дозировке раствор безопасен для самих культур, а также для людей и домашних животных.
Подходит для плодовых культур после цветения и для обработки огрубевших ветвей.
Раствором смазывают кисточкой ветви или опрыскивают стволы до появления молодой листвы.
Безопасный вариант для ягод, овощей и цветов.
Можно использовать в период цветения для клубники, смородины, помидоров, роз.
Напиток без газа усиливает действие спирта.
Кислоты напитка вредят тле, а сахар помогает раствору дольше держаться на листьях.
Создаёт тонкую плёнку, перекрывающую тле дыхание.
Применяется только для уличных растений с жёсткой листвой (розы, кустарники). Для ягод и овощей не подходит.
Для комнатных растений лучше использовать самую низкую концентрацию.
Фикусы можно протирать раствором губкой. А вот сенполии и глоксинии не переносят спирт — их лучше лечить другими способами.
Спиртовые растворы не накапливаются в плодах, не вредят пчёлам и помогают сохранить урожай. Главное — правильно подобрать концентрацию и проводить обработки регулярно.
Уточнения
Самого́н - крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы, получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.
