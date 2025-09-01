Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает
Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе

Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая

1:41
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычная мята, которую мы привыкли добавлять в чай или коктейли, может стать тайным оружием садоводов. В соцсетях всё чаще говорят: эта ароматная трава не только радует свежим вкусом, но и помогает защитить урожай от непрошеных гостей.

Мята
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Чем мята так хороша

Её яркий запах сбивает с толку и отпугивает тлю, блошек и даже муравьёв. Для салатов, фасоли или капусты это настоящая защита. Но есть нюанс: в грунте мята ведёт себя агрессивно, быстро разрастаясь и захватывая территорию. Поэтому её советуют держать в горшках — так проще контролировать и при необходимости переносить поближе к грядкам.

Как использовать

  • расставить горшки с мятой у овощных грядок;
  • комбинировать её с другими защитными растениями — бархатцами, настурцией, чесноком или базиликом;
  • при желании срывать листья и раскладывать их прямо в грядках.

Такой подход создаёт естественный барьер для многих вредителей.

Важное уточнение

Не стоит надеяться только на мяту. Она не волшебная палочка, а лишь часть комплексной системы: грамотный севооборот, ухоженная почва и правильные соседи по грядкам дают куда больше эффекта. Тем не менее, посадив её в бочке или контейнере, можно заметить, что налёты тли и блошек становятся редкостью.

Бонус

Даже если мята не справится со всеми насекомыми, она всё равно останется полезной: добавит свежести в чай, аромат в летние блюда и станет украшением сада.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Джуд Лоу в образе Путина: фильм Кремлёвский волшебник разделил критиков
Косметика после ДТП не лечит геометрию: какие скрытые дефекты всплывают в первые недели
Чечевица с фетой — союз, который крадёт силу прямо с тарелки: невидимая война железа с кальцием в организме
Универсальные, но коварные: как машина Смита и шведская стенка спасают и губят фигуру
Когда зуд у кошки становится опасным: признаки, которые нельзя игнорировать
Золотой пляж Крыма, где волны не властны — чем он покоряет туристов
Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября
Самый защищенный танк России: эту машину признали самой мощной среди массовых танков
Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре
Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.