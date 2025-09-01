Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая

Кто бы мог подумать, что обычная мята, которую мы привыкли добавлять в чай или коктейли, может стать тайным оружием садоводов. В соцсетях всё чаще говорят: эта ароматная трава не только радует свежим вкусом, но и помогает защитить урожай от непрошеных гостей.
Её яркий запах сбивает с толку и отпугивает тлю, блошек и даже муравьёв. Для салатов, фасоли или капусты это настоящая защита. Но есть нюанс: в грунте мята ведёт себя агрессивно, быстро разрастаясь и захватывая территорию. Поэтому её советуют держать в горшках — так проще контролировать и при необходимости переносить поближе к грядкам.
Такой подход создаёт естественный барьер для многих вредителей.
Не стоит надеяться только на мяту. Она не волшебная палочка, а лишь часть комплексной системы: грамотный севооборот, ухоженная почва и правильные соседи по грядкам дают куда больше эффекта. Тем не менее, посадив её в бочке или контейнере, можно заметить, что налёты тли и блошек становятся редкостью.
Даже если мята не справится со всеми насекомыми, она всё равно останется полезной: добавит свежести в чай, аромат в летние блюда и станет украшением сада.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
