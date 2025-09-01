Красный урожай без чудес: садоводы назвали приём с перцами, который работает всегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Садоводство

С наступлением осени у садоводов появляется тревога: плоды перца ещё зелёные, а тёплые дни стремительно заканчиваются. Чтобы дождаться ярких красных, жёлтых или оранжевых оттенков, ждать часто некогда. Но есть простой приём, который помогает ускорить созревание.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Секрет в правильном распределении энергии

Перец тратит силы на каждый цветок и завязь. Чем больше их остаётся, тем медленнее зреют крупные плоды. Если удалить мелкие завязи и лишние цветки, питание будет направлено на уже сформировавшиеся плоды. В результате они быстрее наберут цвет и сладость.

Простая техника для садоводов

Достаточно прищипнуть мелкие завязи или аккуратно срезать их секатором. Главное — не повредить главный стебель, от которого зависит питание растения. Такой приём позволяет ускорить окрашивание и повысить качество урожая.

Дополнительные хитрости

Чтобы перцы дозрели быстрее, можно использовать и другие методы:

  • поддерживать температуру в пределах +24…+29 °С;
  • убирать мульчу, чтобы почва лучше прогревалась;
  • переносить растения в теплицу или накрывать плёнкой при похолодании;
  • убирать крупные зелёные плоды, освобождая силы для оставшихся.

Если перцы не успевают созреть на кусте

Недозрелые плоды можно дозарить после сбора. Для этого их оставляют в сухом, тёплом и хорошо проветриваемом месте при температуре около +21 °С. Однако вкус у таких перцев будет менее сладким, чем у тех, что успели дозреть прямо на грядке.

Главное правило — вовремя убирать лишнее. Так растение направляет энергию только на самые перспективные плоды, и именно они порадуют ярким цветом и насыщенным вкусом.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
