Красный урожай без чудес: садоводы назвали приём с перцами, который работает всегда

С наступлением осени у садоводов появляется тревога: плоды перца ещё зелёные, а тёплые дни стремительно заканчиваются. Чтобы дождаться ярких красных, жёлтых или оранжевых оттенков, ждать часто некогда. Но есть простой приём, который помогает ускорить созревание.
Перец тратит силы на каждый цветок и завязь. Чем больше их остаётся, тем медленнее зреют крупные плоды. Если удалить мелкие завязи и лишние цветки, питание будет направлено на уже сформировавшиеся плоды. В результате они быстрее наберут цвет и сладость.
Достаточно прищипнуть мелкие завязи или аккуратно срезать их секатором. Главное — не повредить главный стебель, от которого зависит питание растения. Такой приём позволяет ускорить окрашивание и повысить качество урожая.
Чтобы перцы дозрели быстрее, можно использовать и другие методы:
Недозрелые плоды можно дозарить после сбора. Для этого их оставляют в сухом, тёплом и хорошо проветриваемом месте при температуре около +21 °С. Однако вкус у таких перцев будет менее сладким, чем у тех, что успели дозреть прямо на грядке.
Главное правило — вовремя убирать лишнее. Так растение направляет энергию только на самые перспективные плоды, и именно они порадуют ярким цветом и насыщенным вкусом.
Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
