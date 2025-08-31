Секретные правила гладиолусов: ошибка в сроках — и весной цветов не будет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Выкапывать гладиолусы осенью — дело тонкое. Слишком ранний срок приведёт к тому, что луковицы не успеют вызреть и погибнут зимой. Но и опоздание опасно: при температуре ниже +3 °С они быстро поражаются болезнями. Значит, важно найти золотую середину.

Луковицы гладиолусов на хранении
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковицы гладиолусов на хранении

Что делать с гладиолусами после цветения

Когда цветы отцвели, первым делом удаляют цветонос, чтобы растение не тратило силы на семена. Листья при этом сохраняют — именно они продолжают "кормить" луковицу. В таком состоянии гладиолусы оставляют на 35-45 дней. За это время полезно один раз подкормить растения осенним удобрением с фосфором и калием.

Когда пора выкапывать

Сроки зависят от региона и сорта, но главный ориентир — погода. Если среднесуточная температура падает ниже +7…10 °С и начинаются дожди, пора браться за лопату. Выкапывают гладиолусы так же, как лук или чеснок: аккуратно поддевают ком земли и достают растение целиком. Чтобы не перепутать сорта, лучше сразу разложить их отдельно и подписать.

Как подготовить луковицы к хранению

После выкопки луковицы разделяют: очень мелкие детки выбраковывают, крупные — оставляют для размножения. Основной материал — это луковицы замещения. Их можно сразу отделить от старых или сделать это весной.

Дальше порядок такой:

  • Промыть, если земля глинистая.
  • Обрезать листья на 5-15 см в зависимости от их состояния.
  • Обработать от болезней — например, марганцовкой или раствором фунгицида.
  • Просушить в проветриваемом месте 1-2 недели, периодически переворачивая.
  • Хранить гладиолусы лучше в картонных коробках в прохладной комнате, вдали от батарей.

Народные хитрости

Опытные садоводы советуют использовать чесночный настой или марганцовку для обеззараживания. При поражении вредителями повреждённые места вырезают и подсушивают.

Главное правило — не спешить и не затягивать с выкопкой. Тогда весной луковицы порадуют свежими ростками, а летом — ярким цветением.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
