Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой
Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене
5 секунд до падения: Франсуа Райхельт и его последний полет с Эйфелевой башни
Границы стираются: 25 психологических триллеров, где реальность и иллюзия меняются местами
Внук легендарного преступника проведет бой с внуком легенды бокса в октябре
Экспортный прорыв Москвы: Латинская Америка голосует рублём
Кошачья морда — это открытая книга: новая шкала поможет расшифровать её тайный язык боли

Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей

3:02
Садоводство

Зелёные листы на трапезе — символ лета и урожая. Салаты, супы, голубцы, квашеная капуста — без неё сложно представить кухню. Но мало кто задумывается: несмотря на неприхотливость, вырастить капусту без проблем — настоящее испытание.

Капуста оле
Фото: commons.wikimedia.org by Joanna Boisse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капуста оле

Главный враг огородников — насекомые. Гусеницы, блохи и тля способны за считаные дни уничтожить весь урожай. Обычно борьба ведётся химией, но всё больше дачников выбирают природные методы. И это неудивительно: хочется есть чистые овощи без следов пестицидов.

Почему натуральные методы лучше

Химические препараты убивают не только вредителей, но и полезных насекомых. Они накапливаются в почве, попадают в овощи и затем в наш организм. Народные способы действуют мягко, сохраняя баланс в саду и помогая растениям оставаться здоровыми.

Опасные враги капусты

Капустная моль откладывает яйца на нижней стороне листа, превращая их в гусениц.
Капустные блохи выгрызают молодые листья, ослабляя рост.
Тля стремительно размножается, вызывая деформацию растения.
Чтобы спасти урожай, важно действовать сразу.

Народные средства защиты

  • Сапунный раствор — простая и эффективная классика. Домашний или зелёный мыло разводят в воде и опрыскивают листья. Средство перекрывает дыхание насекомым и безопасно для растения.
  • Настой крапивы или полыни — двойная польза. Такие отвары отпугивают вредителей и одновременно подкармливают растения.
  • Чесночная вода — запах становится непреодолимым барьером для насекомых.
  • Сода — универсальный защитник. Её раствор помогает от мучнистой росы и снижает кислотность, из-за которой насекомые чаще атакуют.
  • Древесная зола — секрет бабушек. Она укрепляет капусту и одновременно отпугивает гусениц и блох.
    Лютая настойка из перца — средство для тяжёлых случаев. Листья становятся
  • несъедобными для вредителей.
  • Табачный порошок — ещё один проверенный вариант, особенно в смеси с мылом.

Союзники на грядке

Не все насекомые — враги. Калинки, например, активно уничтожают тлю. Чтобы привлечь их, рядом с капустой стоит посадить бархатцы или укроп. Это не только красиво, но и полезно для экосистемы.

Профилактика — лучший способ защиты

Регулярный осмотр грядок, хорошая вентиляция между растениями и умеренный полив помогают предотвратить появление вредителей. Главное — не запускать уход и реагировать на первые признаки.

Капуста может расти крепкой и чистой без капли химии. Достаточно использовать силу природы — и урожай порадует богатством и вкусом.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Беспилотники ВСУ атакуют Белгородскую область: итоги последнего дня лета
Тайна в дыму: ВСУ избегает боев, но что еще скрывает тактика боевиков
Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд
15 простых идей, которые меняют кухню до неузнаваемости почти даром
Секрет зарождения жизни скрывался на дне океана: открытие поражает
Эти три безалкогольных напитка могут лишить вас прав, даже если вы абсолютно трезвы
Даниил Медведев пошёл на радикальные меры после поражения на US Open
Автомобили-миллионники: какие модели ездят больше всех, а какие пылятся в гараже
Картошка, которую невозможно остановиться есть: всего одна хитрость в процессе варки
Российский теннисист в ярости из-за штрафа за мат про самого себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.