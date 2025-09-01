Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт
Укол под видом искусства: что на самом деле скрывается за авторскими методиками косметологов
Мигающий капкан: как пауки превратили светлячков в оружие
Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат
Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера
Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии
Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом
Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми
В Театре на Трубной в сентябре покажут спектакль о семейных тайнах

Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем

4:05
Садоводство

В каждом доме остаётся масса ненужных отходов, которые на деле можно превратить в настоящее сокровище для сада. Один из таких примеров — яичная скорлупа. Обычно её выбрасывают, не задумываясь, хотя этот продукт способен заменить дорогие химические удобрения и решить распространённые проблемы с почвой. Главное — правильно его использовать.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Почему растениям нужен кальций

Если растения выглядят слабыми, плохо развиваются и дают скудный урожай, причиной часто становится дефицит кальция и чрезмерная кислотность почвы. Кальций играет важную роль в укреплении клеточных стенок и формировании здоровой корневой системы. Его нехватка приводит к загниванию плодов и ослаблению всего растения. Поэтому садоводы, стремящиеся к богатому урожаю без химии, обращают внимание на натуральные источники этого элемента.

Яичная скорлупа как универсальное удобрение

Скорлупа — это почти чистый кальций в доступной для растений форме. Её можно просто измельчить и добавить в землю, тем самым постепенно улучшая структуру почвы. Но есть способ сделать её ещё более эффективной. Для этого понадобится обычный столовый уксус. При взаимодействии с ним кальций из скорлупы быстрее переходит в растворимую форму, и растения получают питание практически мгновенно.

Как приготовить удобрение

Рецепт предельно прост. Берут около десяти скорлупок, тщательно измельчают и заливают 400-500 мл 9%-ного уксуса. Уже через двое суток смесь превращается в концентрат. Дальше её достаточно развести — примерно 1 столовую ложку на литр воды. Полученное средство применяют для полива раз в две недели. Такой подход обеспечивает не только питание, но и укрепление растений, делая их менее уязвимыми к болезням.

Какие культуры выигрывают от такого питания

Особенно хорошо реагируют на кальциевые удобрения культуры, предпочитающие щелочные почвы. Это груши, сливы, яблони, тисы, лаванда, помидоры, огурцы и цуккини. Они становятся крепче, быстрее развиваются и дают более устойчивый урожай. Кальций снижает риск гнили и улучшает качество плодов. При этом не нужно тратить деньги на магазинную "химию", которая часто перегружает почву лишними элементами.

Когда лучше отказаться от скорлупы с уксусом

Есть растения, для которых подобная подкормка будет вредной. В первую очередь это культуры, предпочитающие кислую почву: гортензии, азалии, рододендроны, вереск, а также ягоды вроде клубники, черники и малины. У них кальций и снижение кислотности вызывают угнетение роста. Поэтому перед использованием удобрения всегда стоит проверять уровень pH почвы. Лишь убедившись, что земля нуждается в ощелачивании, можно смело применять скорлупу с уксусом.

Дополнительные плюсы

Такое удобрение не только питает, но и работает как профилактика от вредителей. Усиленная кальцием корневая система становится более устойчивой к нападениям насекомых, а крепкие растения реже поражаются болезнями. Ещё один плюс — экологичность. Используя домашние отходы, мы уменьшаем количество мусора и одновременно экономим деньги.

Из обычной яичной скорлупы легко приготовить эффективное удобрение, которое поможет поддерживать сад в идеальном состоянии. Оно укрепляет растения, улучшает качество урожая и защищает от болезней. Главное — учитывать потребности конкретных культур и не забывать о проверке кислотности почвы. Такой простой приём позволяет без лишних затрат сделать свой сад более здоровым и плодородным.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Садоводство, цветоводство
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Зеленый мусор сильнее химии: трава творит то, на что не способны удобрения — замена для подкормки
Шокирующие убийцы: эти мирные животные смертельнее хищников
Опасный USB: зарядка, которая может стоить вам безопасности в арендованной машине
Турник смеётся над слабыми: это упражнение даёт силу, к которой спортсмены идут десятилетиями
$863 млн на мечту: инвестиции Гейтса и Google создают энергию будущего
Как сохранить вкус и пользу помидоров: не повторяйте главную ошибку с семечками
Собчак гордится: школьный рюкзак её сына — инновация, которая удивит всех
Средневековый кошмар наяву: болезнь, от которой гибли миллионы вернулась — всё из-за одной блохи
Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.