Зеленый мусор сильнее химии: трава творит то, на что не способны удобрения — замена для подкормки

Садоводство

Скошенная трава — это не мусор, а настоящий клад для садовода. Многие, привыкнув сразу выносить её на свалку или сжигать, не догадываются, что на самом деле она способна принести саду огромную пользу. Если знать несколько хитростей, трава превращается в удобрение, защитный слой для почвы, основу для компоста и даже помогает вырастить богатый урожай картофеля.

Компост из скошенной травы
Компост из скошенной травы

Живое удобрение из травы

Обычная зелёная масса после скашивания — это источник азота, калия, фосфора и множества органических соединений. Чтобы превратить её в полезное жидкое удобрение, нужно лишь немного терпения. В ведро или бочку складывают траву, включая сорняки вроде крапивы и одуванчиков. Заливают водой в пропорции 1:1, а для усиления эффекта добавляют суперфосфат. Полученную смесь оставляют в полутени для брожения.

Важно помнить, что такой настой нужно перемешивать каждые несколько дней. Через неделю или десять дней он уже готов к использованию. Перед поливом концентрат разбавляют дождевой водой и под каждое растение выливают около половины литра. А если речь идёт о цветниках, в раствор стоит добавить немного золы или сульфата калия — растения отблагодарят обильным цветением.

Мульча для защиты и питания

Скошенная трава прекрасно работает в качестве мульчи. Её толстый слой укладывают вокруг кустов малины, крыжовника, картофеля или между грядками с овощами. Такой покров препятствует росту сорняков, удерживает влагу в почве и постепенно разлагается, обогащая землю полезными веществами.

Лучше всего использовать слегка подвяленную траву, а не свежескошенную. В этом случае слой не будет преть и покрываться неприятным запахом. К тому же мульчирование помогает избежать перегрева корней растений в жаркое время и защищает землю от пересыхания.

Компостная основа

Для компостной кучи трава — незаменимый компонент. Она богата азотом и хорошо сочетается с сухими листьями, опилками или измельчёнными ветками. Смешивая разные материалы, садовод получает сбалансированный компост, который через несколько месяцев станет полноценным питательным грунтом.

Главное правило — не складывать в компост слишком толстые слои травы. Лучше пересыпать её другими органическими отходами, чтобы масса не слёживалась и не закисала. Тогда процесс разложения будет проходить быстрее и качественнее.

Необычный способ выращивания картофеля

Есть ещё один интересный приём, который давно применяют опытные огородники. Вместо традиционного окучивания используют скошенную траву. На грядке раскладывают клубни картофеля, а сверху насыпают толстый слой зелёной массы — примерно 30 сантиметров.

Растения регулярно поливают, и уже через несколько недель из травяной "шубы" появляются всходы. По мере роста кустов слой можно подсыпать. В результате земля остаётся рыхлой и влажной, а урожай получается щедрым.

Почему трава — не отходы

Всё перечисленное показывает, что скошенная трава способна сыграть множество ролей в саду. Она питает растения, защищает почву, улучшает её структуру и даже помогает в выращивании овощей. Стоит лишь изменить взгляд на привычные "отходы" — и они превращаются в ценный ресурс.

Таким образом, каждая охапка свежескошенной зелени может работать на благо вашего участка, помогая сберечь силы и получить здоровый урожай.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
