Один кубик льда — и вся орхидея под угрозой: скрытая опасность модного совета

Красота орхидеи завораживает: её утончённые лепестки способны оживить любой интерьер. Но за этой изысканностью стоит капризный характер растения, и малейшая ошибка в уходе может оказаться фатальной. Один из самых популярных советов, гуляющих по интернету, — поливать орхидею кубиками льда. Кажется, что это удобно: лед постепенно тает, отдавая влагу корням. Однако на деле такой метод может стоить растению жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Орхидея

Почему лёд опасен

Корни орхидей очень чувствительны. Они привыкли к тёплой и влажной среде тропиков, а холодное воздействие действует на них как шок. Лёд повреждает нежные ткани корней, провоцирует стресс и замедляет процессы роста. Со временем орхидея начинает чахнуть, листья желтеют, а цветы опадают гораздо быстрее.

Правильный способ полива

Лучший вариант — тёплая, отстоянная вода. Орхидею стоит поливать методом "погружения": горшок опускают в ёмкость с водой на 10-15 минут, чтобы корни напитались влагой. Затем лишнюю воду нужно слить. Такой способ имитирует естественные условия — тропические дожди.

Что ещё важно учитывать

Температура. Никогда не используйте холодную воду.

Регулярность. Орхидеи не любят ни пересушивания, ни застоя влаги.

Освещение. Яркий, но рассеянный свет помогает растению цвести дольше.

Субстрат. Лучше всего подходят специальные смеси из коры и мха, а не обычная земля.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

