Один кубик льда — и вся орхидея под угрозой: скрытая опасность модного совета

Красота орхидеи завораживает: её утончённые лепестки способны оживить любой интерьер. Но за этой изысканностью стоит капризный характер растения, и малейшая ошибка в уходе может оказаться фатальной. Один из самых популярных советов, гуляющих по интернету, — поливать орхидею кубиками льда. Кажется, что это удобно: лед постепенно тает, отдавая влагу корням. Однако на деле такой метод может стоить растению жизни.
Корни орхидей очень чувствительны. Они привыкли к тёплой и влажной среде тропиков, а холодное воздействие действует на них как шок. Лёд повреждает нежные ткани корней, провоцирует стресс и замедляет процессы роста. Со временем орхидея начинает чахнуть, листья желтеют, а цветы опадают гораздо быстрее.
Лучший вариант — тёплая, отстоянная вода. Орхидею стоит поливать методом "погружения": горшок опускают в ёмкость с водой на 10-15 минут, чтобы корни напитались влагой. Затем лишнюю воду нужно слить. Такой способ имитирует естественные условия — тропические дожди.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.