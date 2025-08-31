Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой

Многие думают, что с окончанием лета сезон огородных забот подходит к концу. Но сентябрь — это не пауза, а отличное время для новых посевов. Именно сейчас можно заложить урожай на зиму и даже на весну.

Что посадить в сентябре

Выбирайте быстрые культуры, которые займут освободившиеся грядки, или те, что дадут урожай будущей весной. Сентябрь идеально подходит и для листовой зелени, и для крупных луковиц.

Полевая салатница (маше)

Эта культура известна под разными названиями, но ценят её за универсальность. Нетребовательна к почве, любит солнце и быстро растёт. Уже через 6 недель можно срезать первые листья для салата, а через 12 недель растение достигает максимума. Руккола

Быстрая в росте и пикантная на вкус, руккола даёт урожай через 4-6 недель. Сейте прямо в грунт или в контейнеры, соблюдая расстояние, и через пару месяцев салаты и сэндвичи можно будет оживить острой зеленью. Бобы

Сентябрьский посев подарит ранний весенний урожай. За осень растения успевают укорениться, зимой замирают, а с приходом тепла начинают активно расти. Особенно хорош сорт "Акуадульче". Редис

Самый простой способ заполнить пустые грядки. В сентябре можно посадить и летний, и зимний редис. Уже через месяц свежие корнеплоды будут на столе. Зимний салат

Есть сорта салата, которые стойко выдерживают холод. Посеянные в сентябре, они дают листья на протяжении всей зимы, если защитить растения плёнкой или тоннелем. Слоновий чеснок

Настоящий гигант среди чеснока, с мягким вкусом и огромными головками. Сажать лучше именно в сентябре, чтобы растение успело набраться сил к следующему лету.

Уточнения

