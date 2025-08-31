Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Садоводство

Многие думают, что с окончанием лета сезон огородных забот подходит к концу. Но сентябрь — это не пауза, а отличное время для новых посевов. Именно сейчас можно заложить урожай на зиму и даже на весну.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Редис

Что посадить в сентябре

Выбирайте быстрые культуры, которые займут освободившиеся грядки, или те, что дадут урожай будущей весной. Сентябрь идеально подходит и для листовой зелени, и для крупных луковиц.

  1. Полевая салатница (маше)
    Эта культура известна под разными названиями, но ценят её за универсальность. Нетребовательна к почве, любит солнце и быстро растёт. Уже через 6 недель можно срезать первые листья для салата, а через 12 недель растение достигает максимума.
  2. Руккола
    Быстрая в росте и пикантная на вкус, руккола даёт урожай через 4-6 недель. Сейте прямо в грунт или в контейнеры, соблюдая расстояние, и через пару месяцев салаты и сэндвичи можно будет оживить острой зеленью.
  3. Бобы
    Сентябрьский посев подарит ранний весенний урожай. За осень растения успевают укорениться, зимой замирают, а с приходом тепла начинают активно расти. Особенно хорош сорт "Акуадульче".
  4. Редис
    Самый простой способ заполнить пустые грядки. В сентябре можно посадить и летний, и зимний редис. Уже через месяц свежие корнеплоды будут на столе.
  5. Зимний салат
    Есть сорта салата, которые стойко выдерживают холод. Посеянные в сентябре, они дают листья на протяжении всей зимы, если защитить растения плёнкой или тоннелем.
  6. Слоновий чеснок
    Настоящий гигант среди чеснока, с мягким вкусом и огромными головками. Сажать лучше именно в сентябре, чтобы растение успело набраться сил к следующему лету.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
