Тихий враг под землёй: один гость сводит на нет все старания — пока он живёт урожая не будет

4:01
Садоводство

Проволочник — одна из самых неприятных напастей для огородников. Эти маленькие жёлтые личинки жука-щелкуна способны свести на нет труды целого сезона. Они выгрызают ходы в клубнях картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов, из-за чего урожай становится непригодным к хранению и теряет товарный вид. Но мало кто задумывается, что во многих случаях виноваты сами хозяева участка: своими действиями они создают благоприятные условия для развития вредителя.

Проволочник в картофеле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проволочник в картофеле

Ошибка, которая стоит урожая

Наибольший урон проволочник наносит там, где картофель выращивают на одном месте из года в год. Личинка щелкуна живёт в почве три-четыре года, и постоянные посадки обеспечивают ей неиссякаемый источник питания. Именно поэтому опытные огородники считают севооборот главным правилом борьбы: чередование культур лишает вредителя привычного корма и постепенно сокращает его численность.

Почва как убежище

Немаловажную роль играет и состав земли. Проволочник особенно любит закисленные участки, заросшие сорняками. В таких условиях он чувствует себя максимально комфортно и активно размножается. Простое известкование почвы и регулярная прополка помогают изменить ситуацию: грунт становится менее привлекательным для личинок, а вместе с удалением сорняков исчезает и их привычный корм.

Особое внимание стоит уделить пырею. Для проволочника это настоящий деликатес. Пока сорняк занимает участок, бороться с вредителем практически бессмысленно. Именно поэтому огородники советуют начинать профилактику с уничтожения пырея, а уже затем переходить к другим мерам.

Перекопка и ловушки

Есть приёмы, которые не требуют особых затрат, но при этом оказываются крайне эффективными. Например, осенняя перекопка земли. Если делать её неглубоко, до наступления морозов, личинки оказываются на поверхности, где погибают от холода. При глубокой вспашке эффект получается обратным: проволочник уходит вглубь и спокойно дожидается весны.

Хорошо зарекомендовали себя и картофельные приманки. Разрезанные клубни закапывают на глубину около 10-15 сантиметров, а через несколько дней извлекают вместе с собравшимися внутри личинками. Приём прост, но позволяет заметно сократить популяцию вредителя.

Натуральные средства защиты

Не всегда нужно прибегать к химии. Существует несколько безопасных способов, которые могут стать хорошим подспорьем:

• Горчичный жмых, внесённый в лунки при посадке картофеля. На сотку участка достаточно всего одного килограмма, и проволочник будет обходить грядки стороной.
• Полив раствором марганцовки (5 граммов на ведро воды) перед посадкой. Этот метод особенно полезен на небольших огородах, где можно обработать каждую грядку вручную.
• Выращивание белой горчицы после уборки урожая. Её эфирные масла действуют как природный инсектицид и очищают почву от вредителя.

Системный подход

Бороться с проволочником нужно не разовыми мерами, а целым комплексом. Севооборот, уход за почвой, уничтожение сорняков, ловушки и натуральные средства в совокупности дают лучший результат. Если соблюдать правила последовательно, за два-три сезона можно полностью избавиться от вредителя и сохранить урожай.

Главное — не игнорировать проблему и помнить: именно неправильные действия огородников чаще всего делают участок привлекательным для проволочника. Стоит немного изменить подход к земледелию, и заботы о пропавших клубнях останутся в прошлом.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
