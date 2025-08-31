Эти пять ошибок превращают лук в гниль — и одна из них встречается почти у каждого

3:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хранение лука кажется простым делом, но именно эта культура чаще всего подводит хозяев в зимний период. Ошибки, допущенные ещё на этапе подготовки урожая, способны свести к нулю все старания и оставить вместо запасов лишь гниющие остатки. Чтобы избежать потерь, важно знать основные правила и не следовать распространённым заблуждениям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка лука осенью

Сушка — главный этап подготовки

Многие уверены, что достаточно разложить лук под солнцем на несколько дней, и он будет готов к хранению. Но это лишь полумера. Настоящая просушка занимает не менее двух-трёх недель. При этом помещение должно быть хорошо проветриваемым, с температурой около +25…+30°C. Только в таких условиях испаряется лишняя влага из всех слоёв луковицы, включая самые глубокие.

Если пренебречь этим правилом, влага останется внутри, и плоды начнут портиться уже в первые месяцы.

Ошибка при обрезке пера

Ещё одна типичная проблема — слишком короткая обрезка. Хозяева часто срезают зелёные хвостики почти "под корень", думая, что так аккуратнее. На самом деле это открывает прямой доступ бактериям и грибкам. Правильный вариант — оставить шейку длиной 4-5 см.

Неподходящая тара

Хранить лук в полиэтиленовых пакетах категорически нельзя. Отсутствие циркуляции воздуха вызывает образование конденсата, который быстро запускает процесс гниения. Оптимальный выбор — деревянные ящики или специальные сетки. Луковицы раскладывают в один слой, ведь многослойная укладка приводит к прению.

Подходящие условия в погребе

Лучшее место для зимнего хранения — сухой подвал или погреб с температурой 0…+2°C. Если урожай приходится держать в квартире, его размещают подальше от батарей и других источников тепла. Влажность в помещении играет не меньшую роль: если она слишком высокая, на поверхности лука появляется серый налёт. В этом случае помогает зола или известь, которые ставят в открытых ёмкостях рядом с урожаем для поглощения лишней влаги.

Проверка и сортировка

Лук нельзя просто оставить без присмотра до весны. Раз в месяц нужно перебрать запасы и убрать даже слегка мягкие или подпорченные экземпляры. Гниль распространяется очень быстро, и одна заражённая луковица способна испортить целый ящик.

Влияние сортов

Стоит учитывать, что разные виды лука ведут себя по-разному. Красные сорта хуже сохраняются, чем жёлтые. Поэтому, если планируется длительное хранение, предпочтение лучше отдавать жёлтому луку.

Соседство с другими культурами

Репчатый лук и чеснок хранить вместе не стоит. Чеснок выделяет вещества, которые ускоряют порчу соседних луковиц. Раздельное размещение помогает дольше сохранить и то, и другое.

Основные ошибки, ведущие к гниению

Недостаточная просушка после уборки. Слишком короткая обрезка пера. Хранение в полиэтиленовых пакетах. Многослойная укладка. Высокая влажность и отсутствие контроля за урожаем.

Как спасти запасы

Если на поверхности лука появился серый налёт, это сигнал о проблемах с влажностью. Спасти урожай можно, установив в погребе ёмкости с золой или известью, которые будут поглощать лишнюю влагу и предотвращать распространение гнили.

Уточнения

Лук — род двулетних и многолетних травянистых растений.

