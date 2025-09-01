Муравьи бегут в панике: обычная крупа превращается в их главный кошмар

Муравьи способны за считанные дни испортить урожай и превратить грядки в сеть ходов. Но бороться с ними совсем не обязательно с помощью агрессивной химии. Существует простой и безопасный метод, известный ещё нашим предкам, — использование пшённой крупы.
Зёрна пшена действуют на насекомых как сильный раздражитель. Попадая в муравейник, они вызывают панику: муравьи принимают крупу за яйца и начинают отчаянно пытаться её вынести. Когда это не удаётся, колония предпочитает покинуть гнездо.
Метод особенно удобен в теплицах, на грядках с овощами и у плодовых деревьев, где применение химии крайне нежелательно. Пшено абсолютно безопасно для растений и почвы, не вредит урожаю и не накапливается в земле.
Для профилактики появления новых муравейников пшено рассыпают ранней весной по периметру участка. Такой барьер мешает насекомым обосноваться. Некоторые дачники усиливают эффект, добавляя к крупе молотую корицу или лавровый лист: резкие запахи дезориентируют муравьёв и ускоряют их уход.
Использование пшена — доступный и экологичный способ навсегда избавиться от муравьёв на участке. Главное его преимущество — долговременный результат: насекомые обычно не возвращаются на обработанные места до конца сезона.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
