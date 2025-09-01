Муравьи бегут в панике: обычная крупа превращается в их главный кошмар

Муравьи способны за считанные дни испортить урожай и превратить грядки в сеть ходов. Но бороться с ними совсем не обязательно с помощью агрессивной химии. Существует простой и безопасный метод, известный ещё нашим предкам, — использование пшённой крупы.

Как действует пшено на муравьёв

Зёрна пшена действуют на насекомых как сильный раздражитель. Попадая в муравейник, они вызывают панику: муравьи принимают крупу за яйца и начинают отчаянно пытаться её вынести. Когда это не удаётся, колония предпочитает покинуть гнездо.

Способы применения

Прямое рассыпание. Достаточно насыпать пшено на муравейник и вдоль тропинок, по которым движутся насекомые. Уже через 2-3 дня начинается их массовая миграция, а через неделю колония исчезает полностью.

Достаточно насыпать пшено на муравейник и вдоль тропинок, по которым движутся насекомые. Уже через 2-3 дня начинается их массовая миграция, а через неделю колония исчезает полностью. Смешивание с сахарной пудрой. Пропорция 3:1 делает средство ещё эффективнее: сладкий запах привлекает рабочих особей, которые разносят зёрна по всему гнезду.

Пропорция 3:1 делает средство ещё эффективнее: сладкий запах привлекает рабочих особей, которые разносят зёрна по всему гнезду. Жидкий вариант. Если муравейник расположен в труднодоступном месте, крупу можно предварительно замочить на сутки в воде и полученной жидкостью пролить ходы.

Где лучше использовать

Метод особенно удобен в теплицах, на грядках с овощами и у плодовых деревьев, где применение химии крайне нежелательно. Пшено абсолютно безопасно для растений и почвы, не вредит урожаю и не накапливается в земле.

Дополнительные хитрости

Для профилактики появления новых муравейников пшено рассыпают ранней весной по периметру участка. Такой барьер мешает насекомым обосноваться. Некоторые дачники усиливают эффект, добавляя к крупе молотую корицу или лавровый лист: резкие запахи дезориентируют муравьёв и ускоряют их уход.

Использование пшена — доступный и экологичный способ навсегда избавиться от муравьёв на участке. Главное его преимущество — долговременный результат: насекомые обычно не возвращаются на обработанные места до конца сезона.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

