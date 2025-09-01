Три простых шага превратят вашу петунию из зелёного куста в каскад цветов

Петуния способна радовать садоводов яркими и пышными цветами всё лето, но нередко вместо шапки соцветий куст остаётся зелёным и выпускает лишь пару бутонов. Причина кроется в ошибках ухода, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но на деле сильно влияют на цветение.
Петуния относится к светолюбивым растениям. Если она растёт в тени, то направляет силы на наращивание зелёной массы, жертвуя бутонами. Поэтому важно сажать её на солнечных местах, где растение будет получать не менее 12-14 часов света в сутки.
Многие садоводы слишком увлекаются азотными удобрениями. В результате куст становится мощным и листовым, но цветение остаётся скудным. Для формирования бутонов необходимы калий и фосфор — именно эти элементы отвечают за обильное и продолжительное цветение.
Если старые соцветия не удалять, растение начинает тратить силы на образование семян. Для петунии это сигнал завершить цикл жизни, и новых бутонов почти не появляется. Своевременное прищипывание и обрезка стимулируют закладку свежих цветков.
Чтобы петуния цвела пышно и долго, ей необходимы солнце, правильные удобрения, обрезка увядших соцветий и грамотный уход за почвой. При соблюдении этих правил клумба превратится в яркое цветочное облако, которое будет украшать участок всё лето.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
